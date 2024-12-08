周杰倫大巨蛋騷第3場　被Ella寸：你變老了！

台灣天王周杰倫（周董）昨日（7日）舉行第3場台北大巨蛋演唱會，再度邀來國台語天后江蕙（二姐）擔任嘉賓對唱《菊花台》，互動默契十足。

周董唱到《浪漫手機》時，突然自彈自唱他2002年寫給女子天團S.H.E熱門歌曲《熱帶雨林》，讓坐在台下的Ella中着一起熱唱，甚至激動眼眶泛淚，Ella也做了「臉頰愛心」回應。

寵粉的周董跟粉絲打招呼：「台北的朋友你們好嗎？今天開心嗎？」他熱情喊，心情很高興：「開心就唱得久一點，有沒有老歌迷？從中間聽我的歌？小時候就聽我的歌？」粉絲熱情尖叫，他樂說：「既然從小時候就聽我的歌，全部都是老歌迷，你們一定很喜歡這首歌《安靜》。」

周董第3場大巨蛋騷繼續有許多藝人和名人朝聖，包括張清芳、許光漢、林志穎、Ella夫婦及奧運拳擊金牌林郁婷、奧運羽球男雙金牌李洋。樂壇「東方不敗」張清芳剛結束小巨蛋演唱會，就帶細仔來欣賞周董演唱會，被問有機會唱進大巨蛋？她默認說：「先來看看囉。」

而周董見到Ella大讚她都沒變老，Ella則幽默說：「但是你變老了！」提到周董跟歌迷相約「陪大家再走20年！」