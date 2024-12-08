林家謙自認「樂壇喃嘸師」　譜《破·地獄》主題曲感動人心

無綫音樂節目《J Music》邀請到電影《破·地獄》導演兼編劇陳茂賢和電影主題曲唱作人林家謙作客，與主持許文軒（Edmond）暢談電影電影主題曲《普渡眾生》的創作歷程。陳茂賢透露雖然團隊已另外找來音樂家朱芸編為電影配樂，但因有感電影需要一首主題曲圓滿主題，加上宣傳人員建議一定要搵林家謙創作主題曲，故促成今次合作，更向林家謙大笠高帽謂：「呢啲緊係交返畀啲專業嘅音樂天才去做啦。」

電影涉獵生死、殯儀業題材，對於林家謙的創作之路可謂一大挑戰，但貴為「樂壇喃嘸師」，林家謙笑言是剛好的一場緣份：「可以幫到呢個電影，咁我又覺得好開心，所有嘢都好似好夾咁。」原來《普渡眾生》的創作靈感相當有趣，由於是首度唱作電影主題曲，他透露有天無意間看到一棵很大的斷樹倒在路邊，但一直無人清理，就是因為這件事，電影歌曲的旋律在他腦海中油然而生，他憶述當時的想法謂：「咁得意嘅？點解佢一路都冇人去超渡佢（指斷樹）嘅？」填詞方面，林家謙認為因內容牽涉到不同宗教，故經過長時間消化望取得最佳平衡、及確保用字的準確度及恰當性，坦言：「我覺得份詞唔似係我寫，我覺得係祖師爺。」

對於被指譜出感動人心的主題曲，林家謙透露全靠輪迴變調：「好少喺verse唱完之後即刻落chorus升key，我就係（靠）直覺，就好似破地獄咁，超渡咗佢去另外一個 level。」談到電影主題曲面世後大獲好評，陳茂賢說：「好耐冇見過觀眾完咗套戲，出緊end roller、出緊首歌嘅時候，全部都唔會離場，而係坐喺度聽完晒，真係聽埋最後嗰個音（先走）。」

林家謙則透露很開心獲4位填詞人一致肯定「你寫得好好」，同時陳茂賢亦補充林家謙創作的主題曲圓滿了整套電影：「聽完家謙首歌嘅時候，（就好似）有人拍一拍你個膊頭，即係話畀你聽個世界係好嘅」。除林家謙親解創作《普渡眾生》背後原因外，樂壇新貴胡子彤和張蔓莎作客分享音樂近況，以及crossover演出經典歌曲《晴天陰天雨天》。