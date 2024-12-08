張繼聰不會強迫女兒接Job　Sinnie羨慕可以父女檔開工

藝人張繼聰和女團Lolly Talk成員吳倩怡（Sinnie）今日（8日）到戲院為有份參與配音的動畫電影《魔海奇緣2》進行謝票。

張繼聰表示女兒kakaball因要拍廣告而未能出席謝票活動：「今朝凌晨三點已經一家人開始拍緊廣告，到依家都仲拍緊。（阿女會唔會同你呻好攰？）冇，反而係我同佢講爸爸好攰，可唔可以畀我休息吓。」強調每次工作都是小朋友自願參與，不會強迫。而首次與張繼聰合作的Sinnie就指好羨慕kakaball有這樣的爸爸：「由細到大都有個人陪伴你去做嘢，又可以見到爹哋返工個樣，真係好正。」又指平時做訪問都會聽到他們父女講關於家庭的趣事，覺得好窩心。問到會否想請教張繼聰演戲？Sinnie就知自己的演技比較差，亦有重新翻看自己配音的部分，反省自己演技確實不怎樣，就算只是負責聲演，又謂比起畫面上的演繹，自己對聲音會更有興趣，反而自己更想找張繼聰幫手寫團歌。

提到明年是張繼聰出道20周年的日子，透露將會籌備音樂會慶祝，提到明年同樣是太太謝安琪出道20年日子，會否考慮合作開騷？他就未必會，因為相信太太的粉絲會比較想專注看自己的偶像，笑完如果咁快就合體，25周年就沒有節目了。