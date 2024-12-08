低延遲電競耳機　拍Vlog都啱？

想打機快人一步，出奇制勝，聆聽周圍環境的聲音尤其重要，一個電競耳機怎少得了﹖不過市場的電競耳機大多為耳罩式設計，出門使用認真不便。小米新推REDMI Buds 6 Pro電競版為入耳式設計，體積要比耳罩式輕巧便攜得多，而且對應20ms超低延遲，確保玩家在遊戲中實時聽到聲音，以便作出快速反應。另配有低延遲閃連器 2.0，可跟耳機同收納於充電盒，一插即配對手機、遊戲機，還讓玩家一鍵截屏及切換聆聽模式。

它也是小米首款具無線咪功能的耳機，配合閃連器就能實現多聲道錄音，最遠傳輸距離達到130m，方便用手機拍Vlog。音色方面，內置圈瓷同軸三單元，高中音細膩，兼容MIHC、LHDC 5.0、LC3等無損音頻解碼，並通過Hi-Res Audio Wireless高清認證。其他功能包括55dB降噪、12m/s智能抗風噪、設備雙連等，並支持67W快充，充電5分鐘可聽歌2小時，配合充電盒續航最長達36小時。

同場加映：AI耳機

潮流興AI，連耳機也玩埋一份，OLEAP Archer是一款單邊掛耳式耳機，支援89種語言及一鍵錄音，並可透過AI轉文字功能，將對話內容轉換成會議紀錄，並整理成不同格式，讓用戶更容易重溫。配備50dB ENC Tech環境滅噪技術，過濾及隔除外部噪音，按下「消除按鈕」更能迅速靜音，讓對話方更清晰地收聲音。單次充電提供7小時的續航時間，搭配充電盒延長至28小時，滿足長時間使用需要。