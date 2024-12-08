郭富城獲封年度男主角　自爆有個導演夢

天王郭富城在今日（8日）現身西九文化區出席活動，為活動進行擊鼓。他表示鼓有3米47米，所以大會亦特別請了老師教他的技巧：「因為個鼓太大，變相反彈力都會強。」提到活動台上的中樂團演奏了他的歌曲《強》，他指從未試過與中樂團合作，有機會都想試，又指一直都好想推動香港旅遊和文化，笑言剛剛司長亦有問自己甚麼時候回港開Show，他就指自己剛剛才開完，不過如果需要他明年亦可以計劃安排返港再開，希望可以透過娛樂行業有效推動香港旅遊業，又指受邀到新場地啟德開騷。

提到郭富城憑電影《臨時劫案》梅藍天一角於內地一平台中獲「年度男主角」獎，他表示一直都好熱愛電影，能夠獲得這個獎是對自己是一個好大的鼓勵，又透露梅藍天這個角色，跟自己以往飾演過的角色都好不一樣，表示希望能夠在未來的日子裏做更多更好的作品給大家。他又特別提到近期港產片有好大的突破，尤其《破·地獄》是一個非常好，包含了香港文化的紮實劇本，稱自己亦都看了該電影。有個導演夢的他表示想未來都可以拍一部包含香港文化底蘊的電影：「我拍電影都唔一定要自己寫劇本，揀一個適合自己嘅劇本去拍都得。」