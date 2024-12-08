Beanies孖Manson現身杏花新城　齊齊狂歡迎接聖誕

女團Beanies與歌手張進翹（Manson）今日（8日）出席杏花新城舉辦的「聖誕FUN享派對」，跟現場觀眾玩遊戲及獻唱歌曲。Beanies透露聖誕會在工作中度過，成員們會邊工作邊慶祝及交換聖誕禮物，講到收過無用的禮物，釗彤透露Kay去年送過一個電話筒給她，她從未用過，阿左稱收過Jaime送的超輕啞鈴，但只用過一次，釗彤即謂：「如果你唔用，你畀我，我番送個電話筒畀你，大家循環交換，哈哈！」

問到Jaime會否預留時間跟男友ANSONBEAN慶祝？她坦言：「都會，但未計劃，禮物都要有，因為要有儀式感。」期間Kay聲稱想為Jaime下廚但遭對方拒絕，Jaime爆對方對烹飪一竅不通：「有次我上佢屋企，我話想食烚蛋，叫佢烚畀我食，佢話唔識，叫我自己烚。」Kay即為自己廚藝平反，指已懂得煎牛扒，而隊友中公認阿左及釗彤廚藝最好，釗彤有次為大家炮製洋蔥湯，切完十多個洋蔥後，連臉也腫了，Jaime則自言有為男友煮健身烚雞餐，並笑言臨近音樂頒獎禮，大家也要收身，樂意為隊友員煮烚雞餐。

另外，Beanies表示今年各自推出單飛歌，下年會努力出團歌，而釗彤透露她跟Manson有首合唱歌《想找到對的人》即將推出，是一首聖誕慘情歌，兩人拍了MV，當中不乏甜蜜的鏡頭，問到有沒有咀嘴鏡戲時？她大賣關子說：「到時咪知囉！」

至於Manson稱聖誕計劃跟家人到清邁旅行渡過一個熱辣辣的聖誕，提到他跟釗彤將推出慘情合唱歌，他笑言聖誕節未必每個人都過得好熱鬧，是專為孤獨的朋友而唱，比喻為後現代版的《Lonely Christmas》，問他是否要渡過Lonely Christmas時，他說：「我同音樂拍拖，我唔出街就唔會Lonely，喺屋企寫歌。（幾耐冇拍拖？）都唔知幾多個光年。」此外，他提到10月到了倫敦一間教堂內開音樂會，非常難忘，而下月推出的新歌《世界萬能護照》的MV正是在當地取景拍攝，叫大家不要錯過。