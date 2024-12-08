劉穎鏇拉小巴被質疑造假　羅浩銘為其澄清大讚好捱得

動作演員羅浩銘（Ken）與無綫藝人劉穎鏇（Tiffany）為《歡樂滿東華2024》表演籌款，Ken今次除了獨自拉動一輛重16公噸雙層巴士外，還兼任項目動作指導，負責訓練劉穎鏇 (Tiffany) 拉動一輛重3.5公噸24座旅遊巴，最終兩人都能完成任務，籌得80萬元！

兩人拉車時都相當辛苦，Tiffany更面露痛苦之色，原本要行20米，最終只行到19米，不過善長們都因她的努力感動而照捐全數善款。但事後有網民留言指看到旅遊巴和巴士上有司機，留言質疑該環節造假：「司機先係最大功臣」、「成功嘅女人背後都有個司機」等，令羅浩銘大感不快，並於網上據理力爭留言：「車裏面的司機是安全考慮，車沒有啟動、司機也沒有踏油門。」還甫出排練時，沒有司機在車上的片段，力證「真拉車」！

Ken接受東網訪問，他直言與Tiffany在表演之前，接受過一段時間的訓練，還指Tiffany於第一天受訓時，曾多次嘗試拉動24座旅遊巴都不成功，膊頭被拉到紅晒，但她仍抱着不氣餒的精神，經過連日嚴格鍛煉得以成功。Ken坦言能夠明白觀眾的疑問，因外國有類似表演，要300、400磅大力士才做到，但他們真的經過重重訓練，期間要克服暗斜、蠅子長道等問題，才能得到今次的成功，亦大讚Tiffany好捱得同專業，希望大家不要抹殺整個團隊的努力。