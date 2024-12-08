天羽結愛　恨做鋼之巨乳

據知名心理學學者指出，人類係會模仿自己鍾意嘅人，年幼時嘅對象多數係父母、老師，長大後就會崇拜偶像，甚至視對方為奮鬥目標！本身係寫真偶像嘅天羽結愛，一樣有自己喜歡嘅偶像，仲希望成為「鋼之巨乳」嘅接班人！

貌似AV女優

喺日本，唔少寫真女優都同AV女優撞樣，好似有「黑船再來」之稱嘅混血美女ANGELA芽衣，同AV廠S1嘅專屬女優七森莉莉勁似樣，而今日為大家介紹嘅天羽結愛，又會令大家諗起邊位AV女優？筆者第一時間醒起外表柔弱兼專拍重口味作品嘅大澤佑香。今年25歲嘅結愛，面圓圓，眼大大，鼻高高，個樣都幾可愛，而且同佑香一樣帶點病態美，但身材一定好過瘦猛猛嘅佑香多多聲，事關佢嘅體態豐滿，心口有對分量十足嘅G奶，加埋皮白肉嫩，實在太吸睛。

封師姐做偶像

天羽結愛喺今年正式喺寫真界出道，話咁快已經喺「第7屆週刊實話小姐選舉」中取得亞軍，又喺最近推出第一隻寫真碟《1st Impact 初めてのアモーレ》，據講出版商為隆重其事，仲特登去沖繩取景呢！雖然得寵，但結愛冇因此自滿，反而覺得自己嘅第一次有好多地方做得唔夠好，動作同表情略嫌生硬，同理想中嘅表現相差甚遠。有見及此，結愛話好想向同屬一間事務所嘅師姐內田瑞穗學習，事關對方有「鋼之巨乳」之稱，唔止演出有功架，待人接物同應對傳媒嘅技巧都好好喎！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎2吋

三圍：35G-24-35

天羽結愛成日會將性感自拍照上載到社交網，唔多啲Click入去望吓，實在係對唔住自己！