艷「光」四射　令人心動

見到靚女，好多男士都會雙眼發光；進入性高潮，部分女士嘅眼前又會有陣閃光……今日就由發光、閃光嘅英文「Shine」入手，分享吓相關情色話題。

撰文：魂

Shining The Sword 擦亮兵器

劍呢種兵器要耐唔耐磨吓先會鋒利，同樣道理，男士嘅隨身兵器都需要一啲磨練，呢種自娛行為可以用唔同嘅情色俚語嚟表達，「Shining The Sword」就係其中一個，諗落係咪都幾貼切呢？

講起自娛，大家有冇聽過「國際自娛日」（International Masturbation Day）？話說有位外科女醫生叫Joycelyn Elders，佢認為美國教育局應將自娛無害嘅觀念納入性教育課程中，但就面對唔少異議，被迫辭職。事件公開後，引嚟廣泛聲援，最終有人提出將每年5月7日定為國際自娛日，旨在保護每個人嘅自慰權。

Rise And Shine 口愛花招

唔少男士都好想同女伴玩口愛，亦對深喉呢種玩法相當好奇，但唔少女性擔心兵器直捅喉頭一刻會搞到反胃，所以冇乜人肯試！性愛家就話有一招深喉體位叫「Rise And Shine」，既能帶畀男方快感，又能減低女方嘅不適，玩法係女方先平躺喺床上，上背稍為墊高，令頭部呈後仰角度，而企喺床邊嘅男士就可以喺呢個時候將兵器送入女方口中。據講，呢招能令兵器進入得更深，但因為每位女性嘅接受程度都唔同，若然女伴覺得唔妥，必須立即叫停！

《Sunshine Highway》四級公路片

快閃勁舞團、快閃音樂會等活動，相信大家應該聽過，咁快閃公路又係乜嘢玩法？由Adam & Eve喺2007年推出嘅《Sunshine Highway》，就會解開大家嘅疑團。影片由Ethan Kane執導，演出陣容可以搵到Bree Olson、Celeste Star、Riley Shy等名字，個個都係當年嘅人氣脫星，劇情講述呢班靚女接受一項挑戰，要喺公路上野戰，曳曳過程唔可以畀人發現，所以必須速戰速決，刺激程度可想而知，加埋製作高質，所以大獲好評，仲先後喺AVN、XBIZ等四仔頒獎禮上獲得最佳製作、最佳拍攝等提名。

長濱蜜璃《SHINE BEAUTY》

每年日本AV界都有大量新星登場，當中配得上「閃耀」二字嘅女優，實在唔多，上年12月以Ideapocket專屬身份出道嘅長濱蜜璃算係表表者，其出道作《FIRST IMPRESSION #166 SHINE BEAUTY》更深得唔少AV迷嘅歡心。今年22歲嘅蜜璃，擁有一副正統派美貌，笑起上嚟勁迷人，最緊要係副偈弗到爆，心口嗰對35G巨乳已經夠吸睛，再襯埋一雙修長美腿、一身古銅色肌膚，難怪呢部出道作嘅Blu-ray版一推出，即雄踞FANZA周銷量榜冠軍！事實上，阿妹唔止外形標青，喺片中嘅表現可以話係生龍活虎，令人眼前一亮！