【是日通勝】

農曆十一月初九

甲辰年 丙子月 丁未日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：祭祀、動土、安床

忌：理髮、取魚、除服

幸運方向：坐南向北

幸運數字：07、25、14

幸運顏色：金色、銀色、白色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：珍惜當下，保持心境開朗，運氣就不會差。

金牛座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

雙子座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

巨蟹座：感情關係需用心經營，忙碌不是卸責藉口。

獅子座：工作上面對前所未有的挑戰，須保持鎮定。

處女座：心情不錯，桃花旺盛，情人對你疼愛有加！

天秤座：細節決定成敗，粗心大意會變事業絆腳石。

天蠍座：認清個人潛能，盡力做好，成功指日可待。

人馬座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

山羊座：愛情上遭遇挫折，不知所措，是時候反省。

水瓶座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

雙魚座：事業發展遭受挫折，付出跟回報不成正比。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）虎 行大運

（跌）牛 易受傷

鼠：得到別人提點，工作表現有顯著進步。

牛：是日沖煞，留意交通安全，慎防意外。

虎：各方面運勢都很好，愛情事業兩得意。

兔：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

龍：眉精眼企，能攻善守，做事效率奇高。

蛇：身邊多小人，謀事多波折，易被陷害。

馬：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

羊：工作運不錯，但收入增長比預期遜色。

猴：向出色的人學習，有助改善工作表現。

雞：對感情問題拿不定主意，誤己又誤人。

狗：工作運一般，要有耐性才可解決問題。

豬：健康運稍遜，要注意養生，以免後悔。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

頭腦清醒行好運

頭腦清醒行好運，頭腦不清醒行衰運！

人生既為過客，何須執着？信不信由你，我亦親身經歷，反看自己過去的起跌作為案例，當從八字計算出你的軌迹時，在事事不暢順下，往往會不停尋找辦法去解決，但其實這個時候的頭腦最不清醒和不冷靜，容易被一些事物入侵，甚至被有心人迷惑，用師徒情義俘虜你的心靈，使你不停獻金又獻身，請問最終是誰人得益？從觀察統計，便能得出結論。

當你失去一切或被人用完即棄時，原來上天仍在保護着你，只要保持頭腦清醒，就有可能恢復行好運，只有不在運的人仍然留下，這些不在運的人，叫也叫不醒，即所謂共緣共孽。

命不可改，運可以轉，坊間經常講「天無絕人之路」，即凡事都有轉機。做人只要踏踏實實，心懷善良，待人真誠，問心無愧，人到了一定年紀，就開始明白，有些事情注定無法左右，你所追求的，也許最後是一場空，不是你不去努力，而是一開始，結局已經注定，隨緣並不等於隨便。當時間到來，好消息或壞消息便證明一切。