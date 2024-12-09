娛圈單打︱自古紅顏多薄命　日本女優更坎坷

時近年尾，噩耗頻傳。日本女星中山美穗驚傳倒斃香閨，終年54歲。死因證實為入浴時發生意外。點都好，呢位憑電影《情書》蜚聲亞洲嘅一代絕色女優，就此香消玉殞，着實令人傷感。

美穗15歲出道迅即走紅，有一定年紀嘅香港人，一定唔係從《情書》認識呢位美女，而係更早嘅《偶像媽咪》。之但係，一如多數日本女優，美穗情路崎嶇。早年苦戀男偶像田原俊彥，可惜癡心不被珍惜，田原劈腿好姊妹工藤靜香。唔知係咪深怕靚仔冇本心，美穗其後情傾嘅男人皆其貌不揚，例如知名形象設計師野口強，可惜強哥一樣花心冇本心。

2002年美穗閃嫁作家兼音樂家辻仁成，放棄如日中天嘅事業，嫁雞隨雞移居巴黎，2004年誕下一子。點知阿成有特殊癖好，喜作女裝打扮，頭髮留得仲長過老婆。2014年美穗被拍到與音樂人涉谷慶一郎牽手擁吻，婚內出軌受盡千夫所指，其後離婚，點知又係愛錯郎，傳出呢位涉谷San毆打美穗。拋夫棄子慘遭家暴，最後戀情又係無疾而終。

之後美穗事業陷入低谷，甚至要接拍情慾片上演全裸床戲，玉女形象蕩然無存。近年又被指顏值崩壞，極速衰老，據知美穗因此出現容顏焦慮。

唔知點解，紅極一時嘅日本女星，好多都沒有好下場。日本藝能界更新換代極快，好多女星紅三幾年即無以為繼，最終唔係剝衫露點，就係跟錯男人更加坎坷，極端者甚至走上自殺之途。好似竹內結子，2020年在東京家中上吊身亡。所以啫，工藤靜香最終下嫁木村大神，真係好好彩。