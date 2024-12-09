Beyonce老公Jay-Z被告強姦未成年少女

因連串性罪行被收監候審的美國饒舌天王Diddy上月被一女子爆於2000年在《MTV錄影帶音樂頒獎禮》（VMA）慶功派對上被他強姦，當時受害女子透露事發時有一名女歌手與老公在場袖手旁觀。而近日有美國傳媒就爆有一名匿名女子入稟控告Diddy的歌手好友Jay-Z於同一慶功派對上將她強姦，她當時只得13歲！

據知那名女子曾於10月時已入稟控告Jay-Z，昨日她於紐約再度入稟控告Jay-Z強姦，而Diddy亦有份將她強姦，現場有另一位名人旁觀。她於供詞上表示自己於2000年時好想出席當年的《VMA》並由好友駕車接載她到現場，她企圖進入會場，期間與會場外等候的轎車司機交談，其中一位司機自稱為Diddy打工，並向她表示Diddy好喜歡較年輕的女子更指她合晒Diddy的心水，她不獲准出席頒獎禮但就獲邀出席事後的慶功派對。

消息傳出後Jay-Z即透過自己的唱片公司於官網發詳盡聲明否認，並稱她的指控是「企圖勒索」，亦稱指控女子與她的律師的行為是「詐欺」，企圖藉此望他用錢庭外和解。Jay-Z於聲明中強調：「我絕不會給你一分錢！！」最後Jay-Z表示與妻子Beyonce會與子女坐底解釋「人們的殘忍與貪婪」。