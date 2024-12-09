轉廢為寳 | 過期化妝品再利用

面對琳琅滿目的美妝新品、限量版和年尾超抵折扣，愛美的女性怎可能無動於衷？結果家中堆滿瓶瓶罐罐，一些過氣的唇膏色號、用了一半就閑置的防曬霜和卸妝水只能默默積灰、甚至過期。扔了可惜，用了又怕刺激肌膚，難道曾經梳妝台上的心頭好，如今只能成為棄之可惜的「雞肋」？其實網上就流傳不少過期化妝品的另類用途，杜絕浪費之餘又能物盡其用。

唇膏：養護銀飾

説到最容易擺過期的化妝品絕對非唇膏莫屬！流行的唇膏色系、質地更新快速，導致為了追趕潮流而愈買愈多。唇膏長時間接觸空氣與皮膚，容易孳生細菌，不宜再繼續使用，不妨用來保養銀飾。因為唇膏含蠟和乳化劑，能幫助氧化發黑的銀飾重拾光澤，只需將唇膏塗在紙巾或銀飾上，再反覆擦拭即可。無色的潤唇膏則能緩解新鞋磨腳情況，只要將過期潤唇膏塗在容易刮腳的部位，就能起到潤滑效果。另外，不少女士都有噴香水的習慣，可以在噴香部位先搽上一層潤唇膏，當中的油分能幫助鎖住香味，從而延長香水持久度。冬天更可充當指緣油滋潤肌膚，只需塗在指尖、甲面並稍作按摩吸收，便能有效減少生倒刺、脫皮的現象。

睫毛膏：整理碎髮

過期的睫毛膏雖然不能再令睫毛濃密、纖長，卻十分適合梳理眉毛，塑造毛流感，令眉形更立體。同時它也可以用來整理碎髮，只需針對亂翹髮絲多刷幾下，其帶黏性的膏體，就能讓碎髮貼住其他頭髮，撫平毛躁。另外，螺旋頭的睫毛膏刷頭也大有用途，洗淨後可以清潔瓷磚縫隙的污垢，可謂是是細小縫隙的剋星！