葉蒨文睇完Rain竟被飲品照頭淋　水為財即贏錢

韓國天王Rain（鄭智薰）昨日旋風式襲港，現身馬場跳唱勁歌熱舞，吸引大批粉絲到場一睹天王風采，藝人葉蒨文亦化身了小粉絲到場追星，不過卻遇上小意外，她在社交晒相發文，寫道：「睇完 Rain Oppa 演出就滿心歡喜上去食自助餐，坐低唔夠5分鐘，有一個侍應手攞着一盤藍色嘅飲品喺我後面，不小心由頭淋落腰，着咗全身米白色嘅我變咗一個藍色人。」她表示餐廳職員立刻安排了一套員工制服給她暫時換上，並將她被弄污的衣物拿去快速清洗，她續説：「於是我就着住佢哋嘅員工制服2小時，我周圍見到朋友都話我今日係一日嘅員工，佢哋員工同我傾偈我仲話『我第一日返工我唔傾偈啦，冇咩吩咐我出番去做嘢先！』」

雖然被照頭淋，但她卻並未有生氣，更幽默地「安排」自己做一日店員，相當樂天，又笑指朋友跟她表示水為財，於是便親身驗證一下，投注賽事試試真與假，最終她所投注的心水真的順利勝出，令她高興不已，她説：「雖然只係買少少玩吓唔係贏好多，但係我覺得行咗個好運心情特別好！」粉絲們則留言讚她穿上制服入型入格，相當可人，有粉絲留言：「成件事好搞笑，你着住件員工衫都好靚」、「有你做同事多好」，好友鄧伊婷亦留言：「心態好就是amazing day」。