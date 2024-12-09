「洛杉磯影評人協會」公布得獎名單　狄美摩亞不敵《阿諾拉》新星失落影后

美國3大影評人協會之一的「洛杉磯影評人協會」（LAFCA）公布今屆電影得獎名單，結果於今屆《康城電影節》「金棕櫚獎」得獎電影《阿諾拉》（Anora）再下一城獲選為年度最佳電影。

今屆出現雙影后得主，於《阿》中有精彩演出的美國新星Mikey Madison與《Hard Truths》英國女星Marianne Jean-Baptiste同獲最佳主角，而《阿》俄羅斯男星Yura Borisov亦與《A Real Pain》的美國男星Kieran Culkin 分享最佳配角獎。至於被視為今屆各項電影獎的影后大熱門《完美物質》（The Substance）女主角狄美摩亞（Demi Moore）則獲「LAFCA」選為最佳主角第2位。「LAFCA」向來被視為《奧斯卡金像獎》提名指標，去年於「LAFCA」獲獎的波蘭片《特權樂園》（Zone of Interest）亦順利過關獲《奧斯卡》最佳國際電影與最佳電影提名。

另方面，《第27屆英國獨立電影頒獎禮》（BIFA）昨晚亦於英國倫敦舉行，結果「洛杉磯出爐影后」Marianne Jean-Baptiste 再下一城捧走最佳主角。而《阿諾拉》則獲頒最佳國際獨立電影。女主角Mikey Madison出席《BIFA》時表示最初影片上映時沒有期望，後來影片深受觀眾愛戴令她她喜出望外，因為她一直認為該片好特別。