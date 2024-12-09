【特約報道】鄧海超 客席教授 香港浸會大學視覺藝術學院

中國與西方文化差異之處也許是中國追求性靈上的感性而西方崇尚事物的理性，在哲學藝術層面也有所表現反映。二十世紀以前，西方繪畫、雕塑著意於具像的描述而中國書畫工藝早於新石器時代已顯現抽象的意趣。「兩極」的衝擊碰撞卻又成為和諧協調的融合更是華夏文化的特質。「陰陽」、「黑白」、「虛實」、「剛柔」的觀念在中國美學中的理論，扮演主導的角色，更與西方尚智求真的思維迥然迴異而自成體系。

今次大展命題為在中國畫學的「黑白虛實」概念的詮釋運用，更具有深層次的哲學意念。其語出於《老子》：「知其白，守其黑，為天下式。」更契合《周易 • 繫辭上》所言：「一陰一陽之謂道」《周易說卦傳》「立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛」的理念。陰陽黑白的具體描述為「太極圖」，出自周敦頤的《太極圖說》，「無極而生太極，太極而生陽，動極而靜。靜極復動，一動一靜，互為其根；分陰分陽，兩儀立焉。」在中國畫中，唐代自王維詩畫合一而衍生水墨畫，至宋元而長足發展，在明清兩代更由於士大夫為主導的文人畫獨佔鰲頭而盛極一時。水墨主調為「黑」而實，而留「白」處為虛並非無物；「實」是物象有形之體，「虛」是空間之用，有如太極分交互抱合的陰陽兩個部分，圍繞一個圓心回轉不息。這是一種虛實相隨、有無相生、相反相成的循環生息的運動圖式。在畫面上，如何處理「黑白虛實」是畫家面對的課題。清朝書法家鄧石如說：「常計白以當黑，奇趣乃出。」近代畫學大師黃賓虹對黑白虛實的體會為：「古人重實處，尤重虛處，重黑處，尤重白處 ; 所謂知白守黑，計白當黑，此理最微。」正說明水墨畫的造境意趣的真諦。

二十世紀中國畫壇風起雲湧，文人畫已漸成消逝雲煙，畫家也察覺摹襲仿古無法挽國畫於沉疴，是以有志之士或重新探古尋源，變化傳統；或求索於東洋西方，注入現代思潮；但均未排斥「黑白虛實」的民族美學精神。其中多位大師巨擘如齊白石、黃賓虹、潘天壽、李可染俱以擅於「知白守黑」，以墨分五色、虛實空間詮釋現代題材，締造新風。香港雖為海隅一角，卻在中西並融、開放兼容的氛圍下別開新水墨和現代水墨潮流而居風氣之先。今次展覽聚焦 60 年代以降至千禧紀元水墨畫家孜孜不倦，力求創新的成果。

啟動「香港新水墨畫運動」先驅呂壽琨（1919-1975）力倡新水墨畫，但對傳統中國畫掌握極深；來港後受到香港山水風景的感染，以「外師造化、中得心源」的理念和精湛筆墨技巧創作了寫生寫實的香江風景，1960 至 70 年代轉向半抽象、抽象創作，更創立獨樹一幟的「禪畫」，開啟水墨藝術一代新風。他畢生「傳統」、「寫生」、「抽象．禪畫」三軌並行、力求創造，達到「返璞歸真」、「肇自然之性，成造化之功」的境界。呂氏締造了「香港新水墨」新風，比對國內和台灣當代水墨畫的發展，更居風氣之先。

• 參展藝術家 （34 人）

呂壽琨，劉國松，王無邪，徐子雄，梁棟材，靳埭强，莫士撝，鍾立崑，余妙仙，派瑞芬，黃孝逵，區大為，陳君立，陳成球，高杏娟，江玉庭，杜之外，熊 海，康雁屏，陳燕雲，游梅珍，葉兆強，林天行，黃宏達，范 欣，莫一新，文鳳儀，李寶怡，洪 強，陳仕暢，黄家偉，黃琮瑜，梁燕妮，熊 輝

• 展覽資料

展覽：水墨魅力•黑白虛實——當代香港水墨藝術

展期：2024 年12 月11 日至15 日（10:00 -19:00），12 月16 日（10:00 -17:00）

地點：香港中央圖書館地下2-5 號展覽館

• 延伸活動報名（費用全免）：

1）藝術座談會：墨白虛實——東西、古今美學的差異與交融

主持：鄧海超教授

講者：王純杰院長（著名策展人）

吳秀華博士（香港大學文學院講師）

鄧民亮博士（香港中文大學文物館副館長）

黃宏達先生（數碼水墨藝術家）

日時：12 月11 日（星期三）15:00 - 17:00

2） 藝術家示範（粵語）

•示範一：余妙仙（參展藝術家）

日時：12 月14 日（星期六）14:00 - 15:30

•示範二：黃家偉（參展藝術家）

日時：12 月15 日（星期日）15:00 - 16:30

3） 學生及公眾導賞（粵語）

•導賞一：楊國芬博士（香港現代水墨畫會會長）

日時：12 月13 日（星期五）14:00 - 15:30

•導賞二：楊國芬博士（香港現代水墨畫會會長）

日時：12 月14 日（星期六）11:00 - 12:30

• 作品選錄