曾為男人反目30年　工藤靜香發聲明悼念中山美穗

曾演電影《情書》的日本影后中山美穗，上周五（6日）被發現陳屍家中浴缸，終年54歲，震驚亞洲。驗屍結果證實入浴時死於意外，死亡時間推定是當日凌晨3時至5時。同期出道、曾與美穗情同姊妹卻因男人反目30多年的女歌手工藤靜香，沉默多日，今日(9日)透過當地報章發表弔文。

靜香表示對於太過的訃報，感到愕然，並與外界一樣，還是無法相信。想到其家人、工作伙伴與粉絲，便感到十分難過。她向美穗的親屬致哀，並寫道：「懷念著她讓任何人都會憧憬並感到親切的笑容，祝福中山美穗一路好走。」

靜香所屬組合「小貓俱樂部」與美穗同樣於1985年出道，其後她單飛發展，與美穗、淺香唯及南野陽子被稱為昭和「四大偶像天后」。兩人經常在音樂節目同台，加上年紀相近，1987年演出日劇《天生一對》後結成好友，更不時相約一同遊車河。

但1991年，美穗被爆與當時人氣爆燈的男星田原俊彥熱戀，更被拍到同遊夏威夷。與此同時，田原與靜香合演單元劇扮演戀人上演吻戲後傳出曖昧，更在歌唱節目中當眾拖手，令美穗妒火中燒，與靜香關係決裂。直至前年，美穗被問到與哪位偶像歌手交情最好，她立刻回答「工藤靜香」，令兩人關係破冰。

此外，當年導致美穗離婚的音樂人涉谷慶一郎，日前在社交網發文悼念。雖然他沒有提及美穗的名字，但寫道：「想著有一天在日本喝酒碰見，然後問候對方最近過得怎樣，可惜已無法實現，死亡不會一直永遠等着。雖然時間很短，但多謝你讓我學到很多也過得很快樂。你如同活了3個人的人生，請在那邊好好休息。」