挑戰新高 未來塔式建築曝光

現代大城市總會找到摩天大樓的蹤影，但這類尖塔的設計往往以筆直線條為主，雖然未至於千篇一律，但辨識度着實不高，容易給人似曾相識的感覺。今次介紹的設計概念，利用流暢的曲線，在創意上挑戰塔式建築的新高度，嘗試為未來城市注入一股活力。

Nebula Rise Tower@杜拜

數當今摩天大廈之最，位於杜拜的哈里法塔，樓高逾160層，刷新了多項高人一等的紀錄，但由設計工作室K-Studio構思的「Nebula Rise Tower」，一旦建成，有望將塔式建築推到新的高度！

從預想圖所見，計劃建於杜拜市中心的「Nebula Rise Tower」，不但高聳入雲，其造型亦有別於一般尖塔，採用獨特的梭形（又稱紡錘形），即兩端尖細、中間寬闊的形狀，加上建築物中間部分為鏤空設計，猶如一件充滿未來感的巨型雕塑，為這個中東城市的天際線添加藝術氣息。另外，建築物以「星雲崛起」命名，其表面大量用上玻璃幕牆，在陽光照耀下，折射出媲美璀璨星體的金光，還可為室內空間引入自然光，從而達到節能效果。

內部設計方面，以柔和的米色為主調，襯以琥珀色燈光，加上樓底極高，又有落地玻璃窗引入自然光，令整個室內空間顯得寬敞、明亮又舒適。牆身與天花，處處可見鏤空設計，除了圓形、蛋形外，還有貌似變形蟲的不規則形狀，觀感極之前衞，也大大減輕牆身的厚重感和壓迫感。