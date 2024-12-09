薄餅店滋味　速享之選

大班朋友趕住醫肚，又想選擇多適合分享，無論是堂食或外賣，薄餅店都能滿足你各種願望。傳統和創意口味各有特色，再加上各式各樣的小食和主食，無論是來一杯汽水，又或是冰凍啤酒，就算趕時間，都可以食得好。

融入亞洲風

薄餅上一粒菠蘿就可激嬲意大利人，可知他們做薄餅幾咁嚴謹，但你有你嬲，薄餅口味繼續有新意。尖沙咀意式薄餅吧早前打造一系列富本地特色的拿坡里手工薄餅，Char Siu以鹹番茄、芝士、生薑、葱來配叉燒及麥蘆卡蜂蜜。Mala Chicken則加入四川雞煲調味料配蔬菜和泰國羅勒等。至於Il Granchio用陳年花雕蒸蟹肉配芝士和青葱，香口惹味，店內亦有其他新口味選擇。

節日限定

每逢節日開派對，其中一款美食總有薄餅蹤影。香港人氣手工酸種薄餅及爆漿冬甩專門店因應聖誕，12月會推出用火雞退和香腸製作的聖誕樹佳餚餅薄餅，另有牛奶巧克力爆漿冬甩和聖誕煙肉香腸卷。此外，亦有新出小食BRO’S脆脆雞和柚子冬甩，任君配搭。

自家製美味

想整出美味的薄餅，其實有很多竅門。灣仔意大利拿坡里薄餅店於12月31日晚上時推出Arrivederci 2024活動，客人會在薄餅專家教授下親自製作Pizza，再加一系列頭盤和無限添飲紅白酒及氣泡酒，感覺自家製薄餅滋味。

多款風味

不同地區的薄餅各有特色，啟德手工薄餅店近日推出一個薄餅內具6款風味的星級薄餅，夏威夷口味有芝士、火腿和菠蘿，葡萄牙有香料雞肉配蒜泥醬，煙熏三文魚配忌廉芝士和酸豆、卡邦尼則以加拿大火腿配鵪鶉蛋，最後是青醬配蝦、翠玉肉和車厘茄的口味，大家可按個人喜好選擇，不怕浪費。

搬遷新體驗

跑馬地米芝蓮必比登推介意大利薄餅店早前搬到灣仔，用餐空間擴大，師傅堅持用意大利進口石窰烤製出來的薄餅，同時亦推出新品。新出的Wallet Pizza以當地街頭小食作靈感設計，傳統的 Margherita以獨特的方式摺疊，造型和錢包相若，方便顧客邊走邊吃。新口味Contadina及Zingara，以帕爾馬火腿、意式火腿等餡料配搭。炸意式薄餅同樣有新款，標榜多樣化餡料的Completa和海鮮風味的Dondiego，配同樣新出的沙律及冷盤 Salumi和 Costa，選擇就更多。