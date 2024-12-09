Frankie現身說法　否認歌迷會解散與出軌緋聞有關　

今日（9號）男團MIRROR 3位成員Stanley、Lokman及Frankie，夥拍李靖筠（Gladys）、陳漢娜、凌文龍、余逸思、林家熙，還有新加入的梁仲恆，齊為新劇舉行開鏡拜神儀式。

Lokman表示新劇已開拍了個半月，有不少演員加入，劇情承接上次季，而早前和凌文龍及岑珈其拍了場難忘戲：「對白都幾長，個節奏好快架，係佢哋阻止我去做啲嘢，NG都唔多嘅，但詳情就要留意劇情啦。」而Stanley則說較深印象是拍了場淋雨戲，他說：「第一日拍攝時，原本係冇雨嘅，但拍拍吓落雨，咁就繼續拍。」

問到Frankie傳出軌後，令形象有損，連歌迷會都宣布解散，但近日見其歌迷會重新營運，他說：「其實重啟咗兩個月，之前歌迷會嘅委員都跟咗我5至6年，佢哋都要轉接吓交畀下一手做，（關唔關拍拖事而脫粉事？）冇關係，都多謝之前嘅委員咁多年嘅陪伴。」Lokman即插嘴指多謝鏡粉送豐富食品為劇組打氣，每逢放食飯，人人都開心。

問到聖誕節是否在工作中度過，Lokman話：「會做倒數，但唔知喺邊度，通常係做嘢前兩日先通知我哋，不過我哋壓軸推出嘅小隊（Alton、Anson Kong、Frankie、Lokman組成）屆時會唱新歌《FING》。」

Gladys表示新劇角色和上季一樣做《隱世程式員》，跟陳湛文及余逸思較多對手戲，雖然未正式開工，覺得拍喜劇是開心事，但又怕忍笑，尤其對手凌文龍常爆肚。她又說暫時未有新工作，所以想明年二月時去滑雪。問到幾時推出新歌，她帶點無奈謂：「未知，我都儲咗好多歌，但市道差要等資源分配，我交由公司安排。」