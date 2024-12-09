全港首個My Sweet Piano飄雪環保溜冰場登陸東港城　六大甜蜜場景締造難忘聖誕

聖誕節即將來臨，東港城與Sanrio 旗下超人氣角色粉紅小綿羊My Sweet Piano，與大家展開一場甜蜜冰雪之旅！由2024年11月11日至2025年1月1日，東港城聯乘Sanrio 舉辦My Sweet Piano「甜蜜冰之國」聖誕主題活動，場內打造成粉色冰雪天地，並特設全港首個My Sweet Piano主題的環保溜冰場，佔地近2,000呎，採用瑞士尖端零能耗生態環保技術，My Sweet Piano 更會化身為可愛溜冰小天使，帶領大家在冰上翩翩起舞，享受環保與玩樂的完美結合！場內將會定時降下綿綿飄雪，如夢景般的雪花從天而降，伴隨著聖誕音樂，仿佛置身於童話世界！誠邀您攜同摯愛、家人及朋友前來，留下冬日佳節甜蜜足跡。

今個冬日，My Sweet Piano遠道而來到東港城，為大家精心打造了六大甜蜜打卡場景，誠邀您一同展開這場令人心甜的旅程！My Sweet Piano已經在夢幻聖誕門廊靜候各位光臨，跟大家結伴暢遊掛滿薑餅人及My Sweet Piano裝飾的甜蜜聖誕樹。My Sweet Piano還特別化身成為大家的心靈樹洞，坐在長椅之上傾聽各位心事。然後大家還可走進香氣滿溢的糖果屋漫步，並在溫馨滿載的甜蜜茶座休息。此外，My Sweet Piano還特別重現了充滿感人故事的德式風車故事塔，不要忘了跟塔中的My Sweet Piano拍下溫馨大合照，必定是今個冬日最圓滿的甜蜜旅程。

The Point會員只要於中庭跟My Sweet Piano立體主題裝置打卡，並上載至社交媒體，即可獲得精美My Sweet Piano聖誕木牌掛飾，將這份甜蜜帶回家中，與心愛角色共度一個溫馨的聖誕節！

My Sweet Piano 主題環保溜冰場 冰板曾於奧運及冬奧採用

今個聖誕節，東港城將打造全港首個以My Sweet Piano夢幻冰雪樂園為主題的，佔地近2,000呎的生態環保溜冰場。相關冰板由瑞士品牌研發，曾於巴西里約奧運及平昌冬奧項目中使用，以高密度分子結構打造，無需水電，達至零能耗。而參加者使用的溜冰鞋採用炭纖維而非傳統刀片，讓大家可以在安全的配備下享受溜冰樂趣的同時，也能夠實踐環保生活理念。場內更定時有冬日佳節音樂效果，讓你能夠感受甜蜜及夢幻的感覺，創造屬於您的甜蜜回憶！

東港城 X My Sweet Piano「甜蜜冰之國」 溜冰體驗每節30分鐘。The Point可憑即日電子貨幣消費或憑The Point積分換領指定時段溜冰體驗入場證，２人同行於「甜蜜冰之國」參加溜冰體驗一節(每節30分鐘)，締造親子及情侶難忘的回憶。

My Sweet Piano 六大甜蜜打卡場景

第一站：夢幻愛心聖誕門廊

人見人愛的My Sweet Piano遠道而來到東港城，已率先穿起聖誕裝扮，並帶同薑餅人在大門歡迎各位踏進這個粉色甜蜜冰雪國度，與您一同展開甜蜜旅程。

第二站：My Sweet Piano 大頭木椅

您有沒有那些煩惱或者難以開口的心事需要找人傾訴？性格溫柔善良的My Sweet Piano坐於木椅之上，靜候各位的到來，成為你的心靈樹洞，不妨跟她結伴倚坐，傾訴心事，將煩惱盡情吐揖，迎接幸福美滿佳節！

第三站：4米高甜蜜聖誕樹

大家不妨細意欣賞My Sweet Piano親手佈置的聖誕樹，樹上掛滿了薑餅人及My Sweet Piano的掛飾，洋溢著濃厚冬日佳節氣氛，然後在聖誕樹下誠心許願，My Sweet Piano將為大家施展奇妙魔法，讓願望早日成真！

第四站：紅粉緋緋糖果屋

步入My Sweet Piano精心打造的紅粉緋緋糖果屋，迎面而來的是滿室香氣的氛圍，歡迎大家盡情暢玩，重拾童真，而戀人亦可在此一起悠閒漫步，配合全場粉色的主題裝置，絕對讓人少女心大爆發，讓這段甜蜜時光更加浪漫動人！

第五站：甜心滿載茶座

My Sweet Piano深知與好友共度時光的樂趣，特別為訪客打造了一個充滿溫馨氣息的甜蜜茶座。在遊玩之後的您可以靜心坐下來，與摯愛或好友享受一段悠閒的午後時光，品嚐美味的茶點，暢談生活點滴，讓心靈得到充分的放鬆與滋養。

第六站：浪漫風車故事塔 (參與溜冰體驗顧客獨家打卡場景)

以古時礦工傳統為靈感的聖誕故事塔，在佳節時礦工未必能跟家人度過，唯有在塔的底層燃點起燭光，以此傳遞溫暖。如今My Sweet Piano重現了這一感人故事，營造了夢幻璀璨的聖誕氛圍，提醒著大家冬日佳節已經悄然來臨。

5米高風車故事塔屹立在「甜蜜冰之國」溜冰場中央，讓參加溜冰體驗的朋友獨家打卡。快來參與這場溜冰體驗，與穿上溜冰鞋的My Sweet Piano於冰上翩翩起舞吧！