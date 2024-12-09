何沛珈阮浩棕唔介意情侶檔搵銀　分隔兩地冇得一齊過聖誕

藝人阮浩棕、何沛珈、譚凱琪及羅毓儀等今日（9日）現身灣仔，為劇集《異空感應》宣傳，吸引大批市民圍觀，劇集男、女主角陳家樂與陳曉華因有工作在身，故以視像形式感謝觀眾支持，其間浩棕跟正在深圳開工的曉華對談，指網民大讚她劇中的短髮造型，希望長髮的她可再剪短頭髮，曉華即表示完成拍攝回港後會應大家要求剪頭髮。劇集獲《萬千星輝頒獎典禮2024》11項提名，眾人於活動上都有積極拉票。

憑《異》劇獲「最佳女配角」提名的譚凱琪表示心情激動，雖然《異》是2年前拍攝，但剛巧安排於今年才播出，是她今年唯一播出的作品，令她的工作成績表不用留白，加上獲提名女配角獎項，令她十分激動，感謝監製給予機會及角色，問到是否已預備好戰衣出席頒獎禮？她笑言仍未想好：「通常係憑當時感覺，配合個場合。（性感示人？）我比較保守，每次試晚裝都會問人會唔會太性感？個個都叫我唔好咁啦，哈哈！」她笑指老公比她的尺度更大，經常表示她所選的晚裝不夠性感。談到今年各獎項競爭激烈，她表示自己信心一定要有，但睇好憑《巾幗梟雄心懸崖》獲提名「最佳女配角」的陳曉華，大讚對方心中有團火，拍劇時毫不錫身，是得獎大熱之選。另提到好姊妹龔嘉欣早前自爆身體抱恙，譚凱琪表示有不時探望慰問對方，並透露對方身體正逐步康復，叫大家不用擔心。

緋聞男女阮浩棕與何沛珈分別獲提名「最佳男配角」、「最佳女配角」及「飛躍進步男、女藝員」獎項，問2人會希望一起獲獎？何沛珈表示固然希望獲獎，但今屆對手強勁，笑指沒有信心，應獲頒「最無希望獎」：「但都希望打入十強，咁就可以跟大隊出席頒獎禮，自己好鍾意參加大型派對。」她表示仍未準備戰衣，提到她的戰衣已經常挑戰性感極限，今次可會考慮跟浩棕挑戰情侶戰衣？身旁浩棕即笑指自己是時裝災難，擔心屆時會連累對方，變成奪得「最差衣着獎」，提到他早前網晒強勁胸肌照，問他會否考慮跟何沛珈齊齊大Deep V現身頒獎禮？何沛珈即表示萬萬不可，因怕屆時胸肌會輸給對方，十分搞笑。

提到聖誕節將至，二人會否以情侶檔出席商演搵真銀？何沛珈表示：「仲未有人搵我做聖誕活動，歡迎大家邀請。（唔介意情侶檔？）唔介意，一個人又得，兩個人都冇問題。」她又表示聖誕期間仍要往返內地拍劇，浩棕則表示會忙劇集宣傳，問到2人豈非不能一起歡渡佳節？沛珈即口快快說：「要喺深圳拍劇，要分隔兩地。」似乎二人關係又再有明朗化。