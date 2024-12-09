蘇有朋難忍恩師離世衝擊節目爆喊　瓊瑤兒媳搶10億版權

知名作家瓊瑤日前在台北家中輕生，享壽86歲。當中主演《還珠格格》、《情深深雨濛濛》嘅台灣藝人蘇有朋，上周四（5日）演出《很高興認識你音樂會》時，獻唱《還珠》片尾曲《雨蝶》，佢一聽到樂隊演奏《還珠》主題曲《當》時，蘇有朋已經瞬間流淚，上周六（7日）佢喺天津一場晚會上再度獻唱《雨蝶》，更係眼泛淚光。佢感性地表示：「接下來我要翻唱一首對我來說很重要的歌，這幾天其實心情有一點受到衝擊，因為比較大的意外事件發生了，再次唱起這首歌來，有額外不同的感受，我把這首歌獻給大家，我們共同的青春，也獻給瓊瑤老師。」

另，台媒指瓊瑤離世留「10億巨額版權」（人民幣，下同，約10.71億港元），兒媳何琇瓊即發布10字聲明，台媒估計瓊瑤版權總費用至少超過10億元，但由於瓊瑤離世前並無明確透露財產分配，因此留下來嘅巨額版權成為外界關注焦點。對此，兒媳何琇瓊發聲：「嚴禁投機行為，遏制侵權」以簡短10字聲明強調佢係版權唯一來源。聲明更稱，「可人娛樂」為瓊瑤生前創作的全部文學作品唯一的版權持有方，除「作家出版社」所出版的瓊瑤作品以外，其他出版社的瓊瑤作品版權皆已到期。

瓊瑤生前有「可人娛樂」「怡人」「仲傑」共3家影視公司，其媳婦何琇瓊主要負責「怡人公司」，業務包括影視投資及藝人經紀，總資本額為1,000萬新台幣（約239.71萬港元），且掌握《瓊瑤》、《還珠格格》等商標及知識產權。