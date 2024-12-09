Twins北美巡演遇6級地震　阿Sa跳上床避難阿嬌瞓咗覺乜都唔知

組合Twins北美巡演去到最後一站RENO，但上週開騷前卻遇上當地6級地震，慶幸地震時間很短便停下來，大家也安然無恙。地震發生在早上十時許蔡卓妍（阿Sa）還在睡夢中：「我本來仲訓緊㗎，突然聽到房門『啪啪』聲，最初以為有人拍門，然後發覺窗門都搖緊『啪啪』聲，我打電話問工作人員，係咪地震呀？佢哋仲笑我發開口夢。但見到我房浴缸，我放咗一缸水等空氣唔好咁乾，成缸水都搖到有波浪，我好驚呀，未試過感受到咁強地震，即刻就跳上床縮咗喺一個頭頂冇任何嘢嘅地方囉。我唔知震幾耐嘛，間房天花板上面有個大燈，好彩盞燈又冇乜點大搖，但我都驚佢會跌落嚟。」

阿Sa事後問其他工作人員，在房間的人都感覺到地震，她說「唔怪得到埗之後，有一個工作人員，喺酒店用指南針踱方位，幾次都踱唔到，我哋仲講笑話，係咪有鬼。應該係地殼喺前一日已經慢慢移動緊，所以就踱極都怪怪咁。」至於，阿嬌就一點也感覺不到地震，她笑說：「我訓緊覺，真係乜都感覺唔到。哈哈。」

這次北美巡演Twins到尼瓜拉瓜大瀑布影相，阿Ss在社交網放了她們17年前合照並笑說：「想唔認老都唔得。」歌迷則留言指兩人像沒變過一樣，和17年前一模一樣，阿Sa笑說：「歌迷成日問我，係咪冇食飯，點解咁多年個樣冇變。點會冇食飯，我喺今次北美巡演已經破晒戒！又過生日，所以咩甜嘢、炸嘢、澱粉質都唔理啦，全部食齊，哈哈。返香港就要『還』啦，要戒返口同做返運動。」Twins於RENO演出後便返香港工作20日再於英國倫敦OVO Arena Wembley演出，阿Sa指完成英國演出後才能放假休息。

阿嬌返香港則飛到北京工作，對於歌迷大讚保養得好，阿嬌表示：「好耐冇試過同阿Sa一齊巡演咁耐，好開心，今次行程冇咁密，大家都有一齊去行下街，影下相玩下，細個成日一齊出埠工作嗰種感覺返晒嚟，好珍惜今次旅程，唔知下次會係幾時。但係無論將來會唔會再有巡演，我哋兩個都永遠會係好朋友囉。」