伍仲衡直播發聲　親解簽約洪心怡之謎

音樂人伍仲衡傳被無綫「炒魷」停任《中年好聲音3》評審，有傳他與新人洪心怡簽約有關。伍仲衡日前已表示：「我何德何能同一個電視台爭簽一個人？你真係睇得起我。」直至昨日（8日），他網上直播回應被「炒魷」事件。他在直播中指7月時為《校園好聲音-唱響中國》比賽擔任評判，當時已非常欣賞冠軍洪心怡的歌聲，直言非常想跟洪心怡合作，並為對方寫歌，於是邀請她試音獲，對方答應。《校》比賽同月在TVB播出，伍仲衡強調TVB並非主辦方，如果比賽是由TVB主辦方，他一定不會動想簽洪心怡的念頭，他續說：「如果係TVB主辦嘅選秀節目，我哋係冇可能簽到。因為TVB搞咁多選秀節目，《聲夢》、《中年好聲音》……佢一定同參賽者簽晒合約。但呢個比賽係中大搞，係中大買個時段喺電視播。」

伍仲衡透露太太在幕後工作多年，曾在多間唱片公司及TVB工作，直至去年辭職專心處理自己的工作。伍仲衡指與太太商量想簽洪心怡後，考慮到與TVB有合作關係，聲稱曾向TVB表示有關想簽洪心怡一事，他表示：「我同我老婆講，不如你問吓TVB，我哋可唔可以合作，好簡單，佢打個電話畀其中一個TVB高層，我唔會講邊個，當然係同我老婆好熟啦，同埋打畀一個話到事嘅，希望可以一齊經營呢個歌手。」