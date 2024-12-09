港姐楊梓瑶自爆奶奶荷蘭返香　惹已婚疑雲

應屆港姐三甲包括冠軍倪樂琳（Ellyn）、亞軍梁嘉莹（Emily）及季軍楊梓瑶（Amina）晚上（9日）出席「九龍樂善堂144周年慈善晚宴」，3人都表示以往也有參與慈善活動，但以港姐身份參與別具意義，期望可推動更多人去參與慈善，關注及幫助社會上有需要幫助的人士。

談到聖誕期間較多類似活動，會否打亂跟好友歡度佳節的安排？Ellyn説：「唔會，我哋都係工作為先，先工作、後聖誕。（冇人約？）係呀，我哋3個自己一齊出去玩。」Emily透露她們已相約明天一起去髮型屋剪頭髮，之後會一起吃飯和影靚相，Ellyn笑稱彼此是形影不離的好友。

問到聖誕有何節目？成為港姐後會否嚇得朋友也不敢相約出街？Emily即自爆本身是宅女一名，經常推卻朋友約會：「好鍾意一個人，曬太陽都係一個人去。」至於Amina就表示聖誕會陪家人：「因為親戚同奶奶喺荷蘭返咗嚟。」正當大家對「奶奶」一詞感到一頭霧水之際，Ellyn即向她解釋奶奶在香港是解作老公的媽媽的意思，Amina即連忙耍手否認，十分搞笑，她笑謂：「係我爸爸嘅媽媽喺荷蘭返嚟，所以呢排若果冇工作就會陪親戚，一齊過聖誕。」Ellyn則透露聖誕應要參與拍攝：「我23年嚟第一次工作中過聖誕。（拍劇？）我都想，哈哈！係節目。」

她表示以往聖誕都會跟朋友開派對和交換禮物，Amina亦表示以往在北京會相約一大班女仔朋友歡度聖誕，問到為何沒男性朋友參與？她笑指或許是她的身高影響：「好多男仔怕咗我高，一見到我就會話『嘩！咁高嘅？』喺TVB行嚟行去一日可以聽到幾十次。」另提到近來似乎少見Emily現身活動，參選前正於港大修讀碩士的她，解釋因之前是請假應付選美，現在是正式開展課程，要努力追回進度。