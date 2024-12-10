【是日通勝】

農曆十一月初十

甲辰年 丙子月 戊申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：開市、移徙、出行

忌：安床、置業、修倉

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：11、29、18

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：不要奢望天降橫財，是時候惡補理財知識。

金牛座：心態正面，別人願意親近，運勢會好起來。

雙子座：愛情運欠佳，若發現感情問題要及早處理。

巨蟹座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

獅子座：工作表現受肯定，宜繼續努力，不要自滿。

處女座：事業運強，財運亦上升，專注工作有着數。

天秤座：把握時機為事業奮鬥，取得佳績指日可待。

天蠍座：貫徹量入為出策略，財政上立於不敗之地。

人馬座：不要抱持交行貨心態，對事業發展冇好處。

山羊座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

水瓶座：應做的事要盡早完成，拖下去沒有好結果。

雙魚座：愛情處於弱勢，已婚人士易陷入冷戰危機。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）羊 偏財旺

（跌）虎 遇小人

鼠：感情關係出現暗湧，對伴侶勿太苛刻。

牛：心態正面，可憑落力表現贏得上司信任。

虎：是日沖煞，受小人挑釁，要保持冷靜。

兔：財運欠佳，不利創業，投資容易虧蝕。

龍：健康一般，小心飲食，遠離垃圾食物。

蛇：爛桃花出現，面對誘惑必須保持克制。

馬：頭頭碰着黑，易胡思亂想，心情煩躁。

羊：偏財旺，可從別人身上獲得投資靈感。

猴：健康稍遜，腸胃易出事，忌暴飲暴食。

雞：思前想後，畏首畏尾，事業陷入困境。

狗：運勢好轉，做事處變不驚，易獲成功。

豬：感情運不太好，對辦公室戀情最不利。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

天德月德

於命理吉凶神煞中，有一種名為天德、月德。此天德、月德是一大吉神，若四柱中帶有天德、月德二星，一般而言只有好處，並冇壞處。此二星不但有保護作用，更能增加一生的福分。當然，在命格四柱中可以兩德共有，也可能只有天德或月德，亦有可能在四柱中並沒有此天德及月德。總的來說，是有好過冇。

據《星平會海》一書說：「正丁二坤中，三壬四辛同，五乾六甲上，七癸八艮逢，九丙十居乙，子巽丑庚中」，此便是天德貴人之出處來源。至於月德貴人在《星平會海》書中又云：「寅午戌月在丙，申子辰月在壬，亥卯未月在甲，巳酉丑月在庚」，此便是月德貴人之出處來源也。

《三車一覽》賦言：「天月二德扶持，利官少病，眾惡皆散」，表示若命帶天月二德，利於事業發展，一生少病痛，不怕甚麼惡煞攻身。《命理約言》亦云：「人命值此二德，多多益善，吉者增吉，凶者減凶，臨於財官印食，福力倍增，即臨於梟煞劫傷，暴橫益化。若二德自遭沖尅，則亦無力。」所以，若此天月二德貴人星是為日元，一生多少危險風波，就算遇上甚麼災厄，也有無形之力量而化解。