虞書欣人氣登頂傳擅自加戲　爆「假班底」掀陰謀論

內地小花虞書欣憑《永夜星河》力壓花旦趙麗穎及劉亦菲，成功登上新一代「扛劇女王」寶座，然而櫈未坐暖就爆出是非，正在拍攝新劇的她被指耍大牌兼擅自加戲，又傳遭劇組以「假班底」欺騙，粉絲群起要求她辭演以保聲譽，令她進退兩難。

虞書欣最近憑劇集《永夜星河》人氣登頂，穩坐「95後花旦」一姐之位！根據內地影視平台的統計，2024年劇集最高熱度10大排位，年底開播的《永》劇排第3位，稍遜第1位的《慶餘年2》及由楊紫主演、排第2位的《長相思2》，虞書欣不但撼贏死敵趙露思的《珠簾玉幕》（第8位），連劇后趙麗穎的《與鳳行》及頂流花旦劉亦菲的《玫瑰的故事》亦要退位讓賢，分別只排第5及第6位，令楊紫及虞書欣躍升為新一代扛劇女王。

而虞書欣同時橫掃各大榜單，包括角色榜及CP榜冠軍，由她當封面的雜誌早前開賣亦破盡紀錄，賣出逾31萬本，銷售額逾1,490萬元人民幣，成為女星之首，並登上內地藝人銷售額第2位，打破一直以來頭5位均由男頂流王一博及肖戰壟斷的局面，勢不可擋。此外，她演而優則唱，將於本月18日推出首張專輯《Spicy Honey》。

粉絲轟詐騙促辭演

然而在形勢大好之際，虞書欣卻是非纏身，她在《永》劇慶功宴帶同爺爺到場，劇中男主角丁禹兮被拍到貼心為其爺爺添衣，有網民指虞書欣利用爺爺做話題搶焦點，粉絲則力證爺爺經常出席孫女的活動，是一貫作風。其後她正在拍攝的劇集《雙軌》又鬧出連串風波，劇集於開機6天後突然停拍，3天後換上全新班底拍攝，當時傳出不少針對虞書欣的謠言，有指導演趙曉磊不滿男女主角人選，又指虞書欣擅自改劇本加戲及經常請假接商演，導演為此跟她「吵大鑊」兼罷拍，改由台灣導演于中中接手。未知是否受負面傳聞困擾，從來報喜不報憂的虞書欣深夜在社交網發文放負：「成長的道路上一定會遇到一些委屈和困難，為了愛我的你們我也會加油的！大家不要擔心了。」粉絲大呼心痛，懷疑她在劇組受到霸凌，要求劇組作出交代。

有見及此，劇集官網撲火，發聲明稱「霸凌演員」及「劇組人員不和睦」等均為謠言，並已開除洩露拍攝資料的工作人員，趙曉磊及于中中兩位導演將共同拍攝該劇。不過事件持續發酵，有被開除的工作人員陸續發聲，該劇的「B組車戲導演」自言為劇集籌備了3個月，突然被解散，而且並未按照實際籌備工作天數47天得到賠償，認為是早有預謀更換班底。粉絲指摘劇組在演員進組後即換掉全部創作班底，有用「假班底」欺騙演員接拍之嫌，紛紛湧到官網炮轟，直斥「詐騙團隊，欺騙女主」，揚言要作出抵制，並擔心虞書欣受牽連，望偶像辭演該劇，風波沒完沒了。