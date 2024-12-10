阮浩棕憂失禮「上等人」　喊到崩潰求救

藝人阮浩棕於劇集《異空感應》中扮演法醫助理莊定勤一角，表面單純的他，實際隱藏陰暗面，為此浩棕花了好多心血，做了好多事前準備，甚至為了職業法醫角色，事前買了一本關於法醫的書籍，了解法醫如何從解剖過程尋找證據。他表示這個角色是他從演以來最難演，反差感極大，他指因拍攝期間難以抽離，有一段時間密集式拍攝悲慘情節，連續幾日都有喊戲，甚至試過一日有3場，弄致他要打給經理人求救，大嗌頂唔順，他謂：「我都係一個人，要Keep住咁喊，仲要攞真嘅情緒出嚟好痛苦。」他又指情緒影響曾嚴重到回家後會在床上蜷縮，不斷地抖震和喊。

講到拍戲，他直認對自己要求高，會嚴格要求自己要3 take內完成，坦言這與自己背負星三代「上等孫」的稱號有關。眾所周知他的祖母是「上等人」梁舜燕，他坦言很怕對方知自己做得不好，影響到她的聲譽，以及背後被人閒言閒語：「部劇集一播出，我見都好多人都留言『上等孫』，好坦白講，我諗我都搣唔甩呢個名，但就係因為咁樣，keep住要提醒自己，我係星三代，我更加要秉持到我哋呢一行一班前輩們最好嘅特質同要求，呢個都係我對自己嘅鞭策。」他亦豁達指多得這個名稱，令好多人認識了自己。

提到他於明年1月的《萬千星輝賀台慶》中獲提名「飛躍進步男藝人」和「最佳男配角」，他坦言對手強勁，沒有信心勝出，不過如果能有幸打入10強，甚至5強都已經好開心，認為獲提名已經是一種認可。他亦希望公司未來可以給自己一個機會，在一部劇集中擔正男一：「不過我都唔會主動去要求，順其自然，亦想嘗試擔任司儀。」又自認是傳統男性，一定會結婚生子，不過大前提是要在事業上有一定的成就。