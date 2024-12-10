陳山聰響頭炮　搵李施嬅Sing援

「視帝」陳山聰今年入行30周年，前晚（8日）他於廣州舉行入行首個個人音樂會「陳山聰初心巡迴音樂會」，作為紀念之餘，藉此跟來自各地的粉絲一聚。當日除了馬來西亞、內地及香港的粉絲到場支持外，人緣甚好的山聰更獲陳敏之、蔡潔親赴廣州捧場，而一班於內地工作的「好兄弟」馬德鐘、梁競徽及金剛等都有撐場。至於特別嘉賓方面，就有山聰於《金宵大廈》中的好拍檔李施嬅，二人更大唱劇中主題曲《今宵多珍重》。

山聰接受東網獨家訪問時，表示：「真係非常之開心，整個音樂會都好順利，不過呢個之前都有啲阻滯，好在有驚無險，因為我事前操練過度，突然失聲，嚇死我，即刻搵個耳鼻喉科醫生打支針開聲，如果唔係都唔會點算。今次好多唔同地方嘅朋友都有出席，好正，完全重拾30年前嘅回憶，最多謝都係今次擔任嘉賓嘅施嬅，幾個月前知道有呢個演唱會時，我已經即刻搵佢，叫佢撐我，真心講，個音樂會係30年來自己嘅回顧，之前好多人唔知我入行時唱過歌，我舉行音樂會大家都好質疑我，究意開咩音樂會，今次能夠成功舉行，真係好感恩。」

山聰憑《金宵大廈》一劇奪得視帝寶座，得到更多觀眾的肯定及認識，現時除了繼續接拍更多好作品外，之後他都會繼續唱下去，他謂：「應該明年就會有下一站，希望下一站可以搵其他好兄弟、好姊妹嚟做我嘉賓。」