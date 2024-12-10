全球巡唱完美落幕　Taylor巡唱賺過百億被爆15億分員工作花紅

美國流行樂壇天后Taylor Swift為期兩年的全球熱爆巡唱《The Eras Tour》過去周日（8日）於加拿大溫哥華圓滿結束，經過149場21個國家51個城市演出累計整個巡唱的總收入高達20.7億美元（約161億港元），成為音樂史上最高票房巡迴演唱會！

據統計整個巡唱共吸引了1,016多萬觀眾買飛入場，單是英國溫布萊球場舉行的8場騷已賣出753,112張飛。其中單一晚最多人入場就是今年2月16日澳洲墨爾本站，其吸引逾96萬觀眾入場。

Taylor巡唱勁賺錢，據知她亦識做拋出1.97億美元（約15.3億港元）給每一位員工包括舞蹈員、貨車司機、樂隊、保安、梳髮服以及製作部門等作為花紅。其實今次已非Taylor首次以「銀彈」慰勞巡唱員工，去年8月北美第1輪巡唱完結時，她亦給予超過5,500萬美元（約4.27億港元）分給每位員工作為花紅。

提起周日最後1場騷，Taylor「賣大包」唱了3.5小時，共演唱了46首歌。唱到最後1首歌《Karma》時，Taylor台上表示答謝陪伴她走過整個巡唱的fans。而她亦形容今次的巡唱是其人生中做過最令人興奮、最強大、最激烈、最具挑戰性的事情。