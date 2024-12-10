中山美穗名曲登下載榜亞軍　追思會擬明年春天後舉行

日本影后中山美穗，上周五（6日）被發現陳屍家中浴缸，終年54歲，震驚亞洲。美穗於80年代中至90年代以偶像歌手走紅樂壇，她猝逝後，她的多首經典歌曲下載量急升，一日間8首歌曲登上當地音樂下載榜50大之內，其中她與樂隊WANDS合唱的代表名曲《好比世上任何人》更打入單日下載榜第2位。

此外，美穗於本月1日起展開《Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live》聖誕演唱會，她於大阪開騷當日離世後，餘下原定今日(10日)在橫濱及15日在東京的公演正式取消，並將辧理退票手續。

事務所早前透露，美穗的喪禮將不會對外公開，其追思會最快於明年春天舉行。美穗原定於明年4月至6月舉行出道40周年巡迴演唱會，追思會有望在其6月21日出道紀念日前後舉行。

而曾與美穗合演電影《別了誘情人》的男星西島秀俊，昨晚(9日)於社交網留言悼念，他表示一想到不能再見便悲從中來。《別》片改編自美穗前夫辻仁成筆下小說，為電影唱主題曲的女歌手中島美嘉，昨日(9日)於社交網留言，感激受到美穗很多的關照。