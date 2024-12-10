烈尼史葛開拍殿堂組合Bee Gees傳記片英國諧星斟演惹非議

英國導演烈尼史葛（Ridley Scott）最近執導的《帝國驕雄II》（Gladiator II）大受歡迎，而87歲的他仍然精力旺盛正籌備下一部作品，據知他即將於下年開拍英國殿堂級兄弟組合Bee Gees的音樂傳記電影《You Should Be Dancing》。而近日有傳英國諧星「波叔」沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen）被烈尼睇中斟演其中一個角色。

Bee Gees惟一在世成員Barry Gibb將擔任傳記片的執行監製，據知涉查與烈尼於倫敦進行連串的秘密會面傾合作，有指影片將於下年在邁阿密與倫敦取景。知情人士爆料：「沙查係影片嘅完美人選，而佢亦好興奮可以試新嘢。佢準備為角色傾盡全力。」消息傳出後即惹來網民非議，認為沙查完全唔似Bee Gees 3子。

查實沙查之前亦被睇好於另一傳奇樂隊Queen的傳記片《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）中飾演已故主音Freddie Mercury的理想人選，但最終他與Queen的兩名成員意見分歧而拍唔成，最終角色由Rami Malek飾演並勇奪《奧斯卡》影帝寶座。