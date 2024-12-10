蒸氣海鮮定食+火鍋放題　無限時任飲任食 營業至凌晨3：00

【營業資訊】圍爐烚下烚下，打邊爐是冬天的指定飲食節目！大家都識飲識食，對鮮味食材和質素十分講究，新開業的「鮮味蒸滾鍋」以蒸氣海鮮定食+火鍋配料放題，挑戰今年火鍋市場，負責人為蒸氣海鮮鼻祖，恃三大優勢 ，種類豐富，貨源優質，價格合理，確實有驚喜。

8款蒸氣海鮮定食包括 ：第一款養生滋補燉湯，第二款生猛龍蝦，活海貝盛盆， 第三款自選海鮮4款計有；鮮活鮑魚,活乳生蠔，鮮龍躉件，生猛海蟹，鮮元貝，鮮鮮海生蝦，鮮魷魚及活大蟶蟶子， 第四款蟲草花蒸文昌雞，梅菜蒸豬肉丸，自家製鮮蝦丸，第五款自選湯底選其一， 皮蛋芫茜鍋，冬瓜海白鍋，清湯羊肉鍋，蕃茄牛腩鍋，清湯/麻辣鍋及清湯鴛鴦鍋，第六款手切牛頸脊，黑毛豬豚肉及羊肉卷， 第七款為數十款火鍋配料，任飲任食(酒類除外)，雪糕任食，第八款南瓜鮮排骨粥及養顏紅棗糕。

單單是明碼實價，取價公道合理，以令人對「鮮味蒸滾鍋」留下良好印象，再加上種類豐富及新鮮食材，店員良好的服務態度更是加分，實在值得一試。

成人 星期一至四

$368/位(兩位起)

星期五至日及節日假期另加$30

小童 星期一至四

$268/位(兩位起)

星期五至日及節日假期另加$30

鮮味蒸滾鍋

地址：太子塘尾道61號1樓電話：2151 3523