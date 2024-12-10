羅天宇陳懿德暗角「咿唈」　男方人肉速遞買雪糕赴香閨

有「女神收割機」之稱的羅天宇，近年備受無綫力捧，也因此成為緋聞絕緣體。不過37歲的他一直好想成家立室窠，有指他希望能夠在40歲左右結婚，好讓媽媽可以盡快飲新婦茶。

羅天宇和上位小花陳懿德早前傳出緋聞，天宇一直強調只是朋友關係，但據知2人正值搏殺期，為怕影響事業，惟有愛得低調。不過有指他們早前出席活動時，就情不自禁地在暗角「咿唈」，期間，天宇為幫女友影靚相，不惜擒高蹲低，直至她滿意為止。而天宇在另一日出席活動後，立即開車到女友位於元朗的香閨相聚。途中陳懿德一個電話想食雪糕，他便立即飛撲到附近的便利店，狂掃了多款口味來餵飽女友，做廿四孝男友！

羅天宇（向來是港男的偶像，皆因與他傳緋聞的個個都是女神級，湯洛雯、苟芸慧、蔣家旻、戴祖儀、陳瀅、何依婷等都跟他傳過緋聞，不過，他近來卻突然成為緋聞絕緣體，原來暗撻了陳懿德。

雖然兩人年紀相距10歲，但因為同樣熱愛打籃球，所以在球場邂逅。去年3月，德德由於打籃球弄致韌帶撕裂，而羅天宇就乘機展開攻勢，不單止噓寒問暖，還自動請纓做「柴可夫」，結果成功打動芳心。

今年2月，在德德的26歲生日會上，身為男友的羅天宇，便一早到達女友位於元朗加州豪園的獨立屋，打點一切。縱使德德上載到社交網的相片，都是一大班人的合照，意圖掩人耳目，但其實兩人的戀情早已是友公開的秘密。