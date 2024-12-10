食聖誕大餐　好玩主題夠Fun

食聖誕大餐，除了菜式美味，一些特別的主題還可以為方帶來驚喜，今年就有歌劇表演、各式工作坊、地域主題，甚至是特色甜點等配搭，邊食邊玩邊打卡，令人印象深刻。

歌劇表演

每次去歐洲，部分人都愛到歌劇院欣賞表演，仔意大利餐廳為今年佳節預備了5款節日菜單，12月24日及25日的經典聖誕歌劇晚宴，菜式有生蠔配紅石榴沙冰、西西里紅蝦配魚子醬或香煎鵝肝，麵食有雜錦海鮮貝殼意粉或意大利小牛肉水餃，可升級配白松露添香。主菜有烤龍蝦配法式小圓扁豆湯、油封鴨腿，最後以經典甜點作結，12月24日至26日期間，晚宴客人可邊吃欣賞精彩的歌劇表演，氣氛更熱鬧。

調酒工作坊

佳餚配美酒，相得益彰。銅鑼灣歐陸餐廳於12月24日至26日及31日推出節日嘗味套餐，6道菜節日套餐有海帶醃油甘魚，配烤杏仁醬和醃青瓜，鹹酸開胃。龍蝦南瓜千層酥配法式波本雲呢拿牛油汁，栗子忌廉湯應時又香滑。主菜有香煎鱈魚料及烤和牛牛柳，甜品是法式香料酒蘋果批，客人可選特色雞尾酒作Bonfire作搭配。若有興趣一當調酒師的體驗，也可升級選擇工藝調酒工作坊，親自調配自己享用的雞尾酒。

冰島傳說

提到聖誕，就想到雪景和浪漫的北歐。尖沙咀精品酒店在今個節日以冰島作主題，北歐餐廳於12月24日及25日推出冰島聖誕美饌六道菜晚餐，大廚以當地十三個聖誕精靈的傳說作設計靈感，客人先享用冰島特色香料酒，之後就有蕎麥小圓餅配煙熏鱒魚子醬，聖誕精選拼盤內有甜菜頭漬三文魚配芥末刁草醬、煙三文魚配瑞典忌廉、波羅的海希靈魚三重奏配刁草薯仔等佳餚，主菜可選蜜餞烤火腿、野生冰島比目魚和香烤黑安格斯牛肋骨，最後以黑朱古力薑餅原木蛋糕配冰島乳酪，讓大家從美食中感受冰島傳說。

冬日仙境

滿天白雪配森林靚景，令人樂而忘返。金鐘五星級酒店今年為聖誕推出多項活動，倒數聖誕日曆、各式應節糕點外，12月7日至26日酒店大堂會有聖誕老人和馴鹿雪橇進駐，可拍照和互動。米芝蓮星級法國餐廳主廚Uwe Opocensky則於平安夜推出美食盛宴與節日精緻美點之夜，會有海膽扁意粉、西班牙紅蝦等菜式外，還有主廚親自製作的冬日仙境甜品，讓大家沉醉於冬天美景之中。聖誕當日的4道菜午餐除有冬日仙境甜品外，中午至下午3時會有現場音樂表演，晚餐則可和聖誕老人合照，時刻難忘。