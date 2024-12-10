羅志祥第三次搞潮鞋展　有人出價320萬都唔割愛

台灣羅志祥（小豬）昨日（9日）宣布舉辦《Show My Shoes》鞋展，是他出道30年來的第三次鞋展，將會展出過百款鞋款，愛鞋的他透露至今已收藏超過千對潮鞋，當中一對比入手時更升值了30倍，曾有收藏家出價320萬新台幣（約76.73萬港元），希望他能割愛一款限量版，雖然價錢吸引，但小豬卻不為所動，不肯賣出愛鞋，並提倡鞋子「該穿就穿」，鼓勵大家創造與鞋之間的故事。

有30年收藏潮鞋經驗的他，於20和30多歲時先後舉辦過兩次鞋展，現年45歲的他，為了給自己一個紀念，決定再次籌備鞋展，他説：「一方面也是聽到很多朋友或粉絲敲碗，希望我可以再辦一次，因此決定完成大家的願望之餘，也讓自己回顧一下這幾年跟鞋子們的故事。」他笑指因鞋子太多穿不完，有時會拿起比較少穿的鞋在家裏走動，自嘲是「怪癖」，但也是他保養鞋子的偏方：「很久沒穿的鞋子還是要讓它們出來活動，不然久沒穿出去會很容易壞。」

小豬透露自己收藏的鞋子幾乎都會穿，因他認為鞋子應該要回歸它們原始的功能與價值，也希望當大家買到一雙喜歡的鞋時，別忘了要創造與鞋之間的故事，他説：「球鞋該穿就穿，這次鞋展一方面也想提倡這件事，不要把鞋子當藝術品，他是鞋，不是一幅畫。」他亦會捐鞋給在偏遠地區的孩子們，他笑謂：「曾經有次到那些地方探望小朋友們，看到他們腳上穿自己捐出去的鞋還滿有成就感的。」他期望以「鞋」為載體，傳遞正能量與愛給大家。