鼓樂嘉年華邀內地非遺單位　演出逾600年歷史鼓樂

【特約報道】鼓樂嘉年華及5G直播音樂於12月8日在西九龍文化藝術公園舉行。今年，主辦單位香港中樂團找來本地及海外知名的鼓樂及舞蹈單位到場表演。演出項目包括日本和香港舞者合作的踢踏舞、內地非物質文化遺產鼓隊、韓國鼓舞馬來西亞鼓劇場及印度Table藝術等，以展示世界級的文化藝術表演。

蘭州永宏太平鼓文化發展有限公司負責人魏懷東表示，蘭州太平鼓具有600多年的歷史，是由將軍行軍打仗演變出來，所以展示了磅礴的氣勢。而這款舞蹈的另一重點是「人舞，鼓也舞」。他解釋，演出中有高、中、低鼓三種，並配合八大基本步伐，呈現出黃河奔騰的感覺。此次表演的低鼓部分由31位表演者呈現，手執約7斤至9斤的太平鼓，結合舞蹈，向大眾展示這項非遺文化。

在表演者中，少數是來自專職的基地老師，大多數則是兼職的個人愛好者。魏先生解釋，希望能讓蘭州太平鼓舞更生活化，讓民眾隨時隨地都能在家附近手執一鼓敲打作樂。而近年來，蘭州的年輕一代學習這門藝術的人也愈來愈多。

韓城行鼓非物質文化遺產市級傳承人衛大偉認為，韓城行鼓在當地流行，而作為文化藝術重要是傳承和創新。這項演出主要體現互動的感覺，因此今次的編舞在動作調整上變化較多。由於需要較高強度的活動，表演者的年齡介乎24至34歲，皆來自陝西鋼鐵職團有限公司，因此團隊每半個月都能抽空進行一次排練。

「鼓動心弦 連結世界」鼓樂嘉年華及音樂會由香港中樂團主辦、華懋集團呈獻，匯聚來自世界各地的鼓樂及舞蹈名家，呈獻一場震撼的「鼓．舞」盛宴。活動吸引超過31,000名現場觀眾，比去年增加近倍。出席主禮嘉賓包括政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、立法會議員鄭泳舜、姚柏良、霍啟剛；天王級巨星郭富城更以香港中樂團香港鼓樂節榮譽大使身份出席，陣容鼎盛。市民亦可透過線上平台重溫音樂會的盛況。

香港中樂團行政總監錢敏華表示：「香港鼓樂節舉辦以來，參加者除了中小學生，更有高達98歲的長者、更生青少年及小數族裔等等。今年特別邀請了多國駐港領事館參與為活動，更添國際色彩。

華懋集團企業體驗總監鍾慧敏指，長達半年的鼓樂活動系列連繫各階層市民，推動社會共融。除了涵蓋跨越十八區的鼓樂訓練及演出，亦會於中環街市及如心廣場舉辦多元化的鼓樂活動，如太極養生坊、敲擊工作坊，與眾同樂。