Amanda S.久違重返幕前拍節目　獲拍檔大讚毫不造作Kawaii

名模Amanda S.與藝人和泉素行今日（10日）出席記者會，介紹二人主持的ViuTV全新節目《Amanda 遊日取食經》，節目主要走訪日本京都和神戶，找尋地道烹調方式，久未亮相幕前的Amanda笑指跟和泉素行的廣東話同樣夠特別，加上對方不時放笑蛋，令她忘記了緊張，拍得很開心。和泉素行則指Amanda外表看似冷酷，但實質內藏少女心，大讚她十分可愛，觀眾一定會喜歡。

談到拍攝感受，Amanda表示今次差不多花了3星期拍攝，與一般旅遊節目不同，今次並非只顧「食、食、食」，而是分別從自然、精緻及療愈3個主題去欣賞當地烹飪文化：「好鍾意今次主題，聽當地人講嘢攞煮食靈感。」和泉素行則大爆Amanda曾為男友花6小時炮製意粉，又大讚她很窩心：「我哋同製作組一齊住喺民宿，有一晚Amanda整疏乎厘畀大家做消夜，大家工作咗一日，本身又攰又緊張，食完之後感到好溫暖、好放鬆、好感動。」

Amanda則高興表示，經過3個星期的相處，大家建立起默契，整個製作組就如家人一樣，又感謝拍檔和泉素行不時搞氣氛，氹得大家也很開心，和泉素行即笑指自己是為搞笑而搞笑，相反Amanda天生帶喜感，毫不做作很Kawaii，叫她應多拍節目為觀眾帶來歡樂。