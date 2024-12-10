張惠妹睇周杰倫大巨蛋騷出事　台市民恐上街抗議

台灣天王周杰倫前日（8日）喺大巨蛋演唱會尾場上，邀請入場睇騷嘅張惠妹飆高音，大唱名曲《三天三夜》，仲叫現場3.8萬歌迷一齊「跳起來」，氣氛High爆！然而，當地新仁里長吳建德表示，接獲3、4個里民反映在家感受到震動，希望體育局正視，否則就要帶里民上街頭抗議。

張惠妹當日一早由深圳搭早機趕返台北睇騷，本身佢已喺周杰倫同嘉賓五月天慫恿下，開金口接連獻唱《如果你也聽說》、《連名帶姓》、《三天三夜》。然而，有部分坐看台區嘅觀眾表示：「真的很晃！」連住附近嘅居民都以為發生地震，紛紛向當地新仁里長抱怨。里長受訪表示，台北小巨蛋禁止集體跳動，大巨蛋是否也可以跟進禁止跳動？佢表示個人覺得雖然演唱會帶來嘅經濟效益係全台灣嘅，但當地居民卻要承受震動，希望體育局正視，否則就要帶埋里民上街頭抗議。

而環保局同體育局回應，目前未接獲民眾投訴檢舉，若接獲相關陳情會再進一步瞭解。體育局長則補充，指大巨蛋經結構技師認證「可唱可跳」，安全無虞。對於張惠妹接落嚟五場大巨蛋演唱會會否禁唱《三天三夜》？其經理人陳鎮川表示：「沒有聽說。」