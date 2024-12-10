梁思浩搵林明禎做嘉賓失敗　莊思敏自薦頂上

由王晶監製及導演的恐怖喜劇電影《你嫁咗俾隻鬼？》今日在觀塘工廈天台舉行開鏡儀式，王晶帶着兩位新晶女郎解斯童和商楚然出現，原本通告有蔡潔，但今日未有出席，王晶解釋蔡潔因為入了劇組，檔期配合不到所以辭演，他表示：「蔡潔本身唔係主角，係客串角色。（搵邊個頂替蔡潔？）會用新人。」

兩位新晶女郎來自內地，商楚然在港讀碩士，她們表示拍王晶電影感開心及放心，他會保護二人。由於她們都是講國語，王晶指她們會練好廣東話，拍恐怖片着重氣氛及性感為主，問是否較少對白？她笑說：「舒淇初時都唔識廣東話，慢慢就會識。」性感尺度以自然為主，不想遮遮掩掩，亦不會過分赤裸，希望拍出自然美感。繼拍賀歲片後再開新戲，直言對港產片有信心，自從社會事件及疫情過後，社會已經穩定下來，認為是開戲的好時機，毋須好多錢，最緊要故事好就會爆。

李嘉戲中飾演「鬼夫」，毋須太多動作戲，會有情慾戲，笑言對手是人，已獲老婆審批劇本。日前太太誕下一女，榮升人父的他，表示做爸爸後責任重大，現在搬返內地居住，經常要中港兩地走，大讚B女好得意，似自己多些，希望BB比自己更好看。此時多仔公林盛斌（Bob）路過，即向李嘉加持，勸他再生多個。Bob表示自從生小朋友後，責任大了，會爭取工作機會，不怕蝕底於是工作會愈來愈好，李嘉笑說：「我依家好有畫面呀！」

莊思敏在戲中演女鬼，今日低胸上陣，表示未試造型，未知性感程度，自言不怕拍鬼片，一向百無禁忌，喜歡古靈精怪事物，她講笑第一句便問導演：「自己是點死？」但導演未有解答她。梁思浩今次獲王晶邀請出山拍戲，是2人相隔25年後再度合作，飾演「拆解師」一角，是電影的關鍵人物，他又出面邀《通靈之王2》冠軍的楓燧道長初登大銀幕。

梁思浩表示連續2日工作不眠不休，會一直工作到今晚11時，連續40小時冇睡覺。自爆他主持的《直播靈接觸》兩星期前欲邀請彭發及林明禎做嘉賓，原本安排今晚（10日）一集直播，但電影公司一直confirmed唔到（落實唔到）林明禎，直到宣傳片的死線限期，都未能回覆，所以決定取消，「本身好喜歡彭發導演，好撐佢，好彩我哋未拍宣傳片，唔想佢哋成為黑名單，（件事好奇異？）覺得電影係群體，要將私事放低、要有犧牲，（唔再搵佢哋列入黑名單？）拍電影係所有宣傳都要做，好似藝人要不停謝票，呢個係合約精神。」而今晚一集《直播靈接觸》將沒有嘉賓出席，他表示間中都會沒有嘉賓，莊思敏隨即自薦：「我嚟頂！ 」思浩大讚他夠義氣。