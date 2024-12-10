團圓食乜好？矜貴親民地道統統有得揀

正所謂冬至大過年，還有十多日就到冬至，巴絲打是否已安排了一家人齊齊吃飯做節未呢？如果家中有長輩，相信中餐是不錯之選，今次搜羅港九特色中餐廳，帶來有高級優質食材入饌及獨特地方菜，以滿足不同要求。

海洋珍味

想以頂級美饌與親友團圓的話，位於中環的高級食府、主打當代粵菜的餐廳或許是你杯茶。於即日至2025年1月下旬，名廚李煜霖師傅及仇健恩大廚就帶來「龍皇吉品鮑魚燕」，包括肉質飽滿且爽口多汁的澳洲龍蝦、味濃帶溏心的南非吉品鮑魚及滋潤養顏的官燕椰青奶凍三重滋味，可以說是簡而精，滋補養顏又滋味。當中的南非吉品選用廿二頭鮑魚，經多重工序扣煮至軟糯彈牙，切開更見溏心，入口齒頰留香。至於甜品則選用頂級官燕，配上滲滿椰香的細滑奶凍，帶來滿滿的幸福感。

矜貴饗宴

想趁冬至與親友來個獨特餐膳或私密飯敍的話，位於星光大道的五星級酒店內米芝蓮一星粵菜餐廳是不錯之選。餐廳於即日推出的新會陳皮品味宴，大廚巧妙地將廣東三寶之一的陳皮融入經典粵菜之中，當中用上五十年、十五年、十三年、十二年及十年等多款陳皮炮製出多道粵饌，好似一道五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹就是一道花時間心思的矜貴巧手菜，用上五十年老陳皮配上肉厚花膠和羊頭及羊蹄等，經多重工序製作而成，冬日溫補滋養一流。至於意頭十足的發菜蠔豉燜釀十二年生曬二紅柑就用上十二年紅柑皮製作，令蠔豉散發果香，令味道更為豐富。私密飯敍可於12月21日於私人包廂內享用冬至節日餐單，有生拆鮮蟹肉釀蟹蓋、大紅乳豬件、瑤柱菜膽鮮角螺燉花膠、蠔皇鮑魚扣鵝掌、黑皮雞樅菌百合炒和牛等，用料矜貴又富好意頭，一家饗樂共聚。

蠔食過節

如果家中長輩喜歡食蠔，源自新加坡的福建餐廳趁江口港江口鎮的新鮮珠蠔肥美，推出一年一度的「海蠣節」，讓長輩「蠔」食過節！餐廳推出兩款全新「海蠣」菜式，分別是海蠣煎和辣子鮮海蠣，前者是將新嫩珠蠔與番薯粉、雞蛋混合煎香，配上餐廳自家的辣媽醬，風味一絕。後者則是將每粒珠蠔裹上天婦羅麵糊酥炸，配上重慶辣椒段及自家鮮熬的花椒油，一咬酥脆爆汁，緊隨是辛麻鮮香，令人回味。另外，還有多款海蠣菜，包括黑松露海蠣燒豆麵、芥菜燒海蠣、蒜青炒海蠣、農家海蠣湯、九層塔香燜海蠣等。「蠔」食以外，餐廳亦於12月13日至31日期間供應兩款冬至套餐，分別是「吉祥套餐」和「鴻運套餐」，供2至10人用，菜式當然少不了餐廳招牌菜的軟煎大黃花魚、福建紅菇海鮮滷麵等；而「鴻運套餐」更特別增加了金湯佛跳牆，豐富的食材和獨特的製作工藝，讓巴絲打與長輩歎住過節。