范冰冰獲邀出席《卓能》聖誕派對　趙世曾：人生最開心的事

今年是卓能集團成立36周年，適逢聖誕佳節，卓能集團執行主席趙世曾博士將於本周五（13日）在趙苑舉行《卓能物業推廣會》兼聖誕派對，女星范冰冰將會邀請出席。享受人生是趙生的座佑銘，笑言人生在世唯一目的就是要開心快樂，他幽默地說：「請到最美麗的紅星范冰冰參加派對，是人生最開心的事。（你是冰冰戲迷？）她演技好人又漂亮呀！」自從疫情後絕迹Ball場，但就經常去打籃球練波，是他保持健康的秘訣。

今次物業推廣會的焦點是兩幅在馬來西亞距離雙子塔只有5分鐘路程、面積達可建170萬平方呎的商住用地作投標，馬來西亞近年地產蓬勃，趙生早在90年代便在馬國發展地產業務，直言心目中有個底價，明年一月便與女兒趙式芝親到馬國巡視業務，順道品嘗當地的咖喱美食。

卓能集團執行副主席趙式芝讚父親投資獨具慧眼：「當時仲未起雙子塔，仲係一個馬場，老竇好有眼光買咗塊地慢慢發展，2000年開始同著名發展商起Service Apartment，此次投標出售或是合作亦可。」范冰冰與馬來西亞甚有淵源，本身是「2024年馬六甲旅遊年親善大使。趙式芝又表示除了馬來西亞賣地投標，香港亦有數個項目，包括山頂紫薇居別墅計劃投標出售，而趙苑第二及三期及九龍山頂一號亦會推廣租務。