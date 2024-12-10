東冲有料到：泰富有咖啡店

老實講，每當我介紹泰國走高檔路線的餐廳時，總有網民會質疑這類餐廳只做遊客生意，因在他們心目中當地人大多窮困、冇錢光顧。但抱持這種想法絕對係大錯特錯，世界上無論哪一個國家或地區都有富人及窮人，香港有人住劏房，亦有人餐餐在米芝蓮三星餐廳用膳。同樣道理，泰國亦從來不乏中產階層及富豪，曼谷大型商場內的國際名牌商舖，亦經常有身穿短褲拖鞋的當地人光顧。

就以BTS Chit Lom站旁邊剛開業的DIOR Pop-up Store為例，開幕當日我前往採訪，便看到很多身穿該品牌服裝的泰國人在店內影相打卡，購物的顧客亦以泰國人為主。而店內開設的Cafe亦跟之前落戶曼谷的LV Cafe情況一樣，想入內進餐絕對係一位難求，訂位要花數個月輪候是等閒。據聞首月接待的名單全是該品牌當地的「大手筆」消費顧客。小弟原本想「掹車邊」、跟認識的香港闊太入內用餐，但卻得到不能加位的回覆，可知進場有多高難度。

而這間新開的Cafe跟曼谷的LV Cafe相比，明顯來得更有睇頭，前者找來米芝蓮三星名廚Mauro Colagreco主理，而且亦不能像後者般借外賣等理由隨便入內參觀打卡，私隱度甚高。

泰國不乏歐洲高檔品牌旗艦店進駐，我相信LV在曼谷的分店數目應該比香港還多呢，至於款式會否比香港多或齊就不得而知，但肯定不愁客路。

所以下次到泰國的時候別再說當地人窮了，於當地旅遊打算畀廿蚊貼士的話，還是自己留着買糖食好了。

胡慧冲