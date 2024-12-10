BE 6e及XEV 9e Mahindra純電新星

印度跨國巨企Mahindra不僅在2014年成立FIA電動方程式(Formula E)車隊Mahindra Racing ，近年積極開發及推出電動車，繼於2019年為集團旗下的Pininfarina推出Battista電動超跑，早前則為旗下自家汽車品牌的全新發表兩款Mahindra Electric Origin SUVs系列頭炮車型BE 6e及XEV 9e。

BE 6e車長近4.4米，屬跑格化的小型SUV，XEV 9e則是一款擁有近4.8米車長的SUV Coupe。兩車型皆以品牌最新的INGLO電動車底盤平台構建，採用i-Link 前懸掛與帶有智慧半主動減震器的5連桿後獨立懸掛設定，配備具有可變齒輪比的高功率轉向系統及具有整合式電子助力器 (IEB) 的線控制動技術，並提供59kWh(細電版)及79kWh(大電版) 磷酸鐵鋰電池選擇。搭載後軸馬達，以後輪驅動，最大功率輸出達210kW(即約282hp)，最大扭力380Nm，完成0-100km/h加速分別6.7秒和6.8秒。其中大電版BE 6e及XEV 9e，根據印度MIDC P1+P2 測試標準，續航力分別達682km和656km。支援高達175kW DC直流快速充電，由20%充至80%少於20分鐘。