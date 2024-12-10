Lolly Talk走訪校園　率300中學生狂歌亂舞

女圑Lolly Talk偕叱咤903 DJ Elsie日前走訪校園，進行「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」之「我在校園狂歌亂舞」第一站活動，Lolly Talk親教由學生組成的爵士舞隊跳唱《一把火》，帶領全場逾300位中學生「狂歌亂舞」，一齊跳唱《六度相隔理論》。Lolly Talk演唱時更由台上跳到台下，與同學們近距離互動。

對於今次走入校園「狂歌亂舞」，Sinnie被同學們的熱情打動：「我哋Lolly Talk好鍾意入校園表演，今次仲可以同300幾個同學仔一齊，嗰種互動同氛圍，同平時嘅表演真係好唔同。唱《六度相隔理論》嘅時候，同學仔仲要好投入咁跟住唱、跟住跳，成件事好青春。當我聽到佢哋識唱自己創作嘅歌，仲有啲啲感動。希望佢哋都體會到呢首歌嘅意思，緣份係好奇妙，每一位同學仔都有唔同嘅特質，能夠做到朋友就係緣份，大家要好好珍惜呢份友誼。」

Tania則大讚爵士舞隊的表演出色：「爵士舞隊嘅同學仔為咗今次嘅表演，用咗唔夠兩個星期排咗呢隻舞，真係好多謝佢哋。冇諗過《一把火》加入咗Jazz嘅元素係咁有驚喜，同我哋平時嘅版本好唔同，希望將來有機會同佢哋嚟一次Crossover。我初中開始學Jazz Funk，佢哋嘅表演令我諗番起以前同同學一齊練舞嘅開心回憶，希望佢哋都好好享受今次嘅演出。」