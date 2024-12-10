蔡穎恩拉隊打邊爐　聖誕節都要食火煱

蔡穎恩（Evelyn）與小師妹連家穎（Vian）最近與新平台合作，以新奇有趣的角度，探索香港獨有城市面貌。熱愛跳舞的Vian，突襲周日的中環皇后像廣場和海濱公園，與放假的外傭舞團一齊跳BLACK PINK的《DDU-DU DDU-DU》，外傭一字馬end post令Vian驚喜。而Evelyn就化身美食嚮導，沿電車路線介紹香港特色美食。

至於Evelyn從大坑出發沿電車路線開展搵食之旅。她說：「今次好開心同平台合作介紹香港，因為我好鍾意食嘢，所以從美食出發。第一站係大坑嘅茶檔，我第一次搬出嚟住就喺大坑，帶大家去我好鍾意幫襯嘅茶檔，招牌菜『滑蛋叉燒飯』好有香港特色。」然後Evelyn搭電車去灣仔拮燒賣，她說：「香港人好忙，但會喺忙碌與忙碌之間嘅小空檔，喺街邊小食店買一串燒賣魚蛋填肚，安撫心靈。」她自爆拍攝時即使很小心，仍被醬汁濺到衣服，非常遴迍又搞笑。

尾站Evelyn帶團隊去火鍋店「打邊爐」，她說：「喺香港打邊爐好熱鬧，你有你講、佢有佢講，突然之間會斟酒、舉杯、起哄，要感受香港氣氛一定要去最嘈、最吵鬧嘅地方打邊爐！」着重儀式感的Evelyn，生日與結婚周年都因工作無法慶祝，她說：「以前我會好重視呢啲節日，一早諗定好多節目，但可能去到30幾歲，儀式感仍然要有，但係最緊要同邊個度過。（聖誕節呢？）我諗都係打邊爐㗎啦，香港人諗唔到食乜就打邊爐！」