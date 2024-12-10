岑麗香陳家樂首次合作　片場「面左左」一度眼濕濕

陳家樂、岑麗香（香香）為HOY TV首部原創劇集《我愛九龍城》趕拍中，早前完成他為香香慶生兼求婚的重頭戲，但日前又見兩人「面左左」，香香更一度眼濕濕，家樂表示：「因為嗰場戲講飾演我大佬嘅泰臣出咗事入咗院，講我返屋企同佢執嘢嘅時候，撞到香香，因為我同香香本身有啲好複雜嘅感情問題，所以就有啲尷尬咁囉! 導演一直都強調我哋呢套劇係一套悲喜劇，總之就係笑中有淚。」而香香就笑言本身角色係一個體貼女孩，她謂：「我都係想幫大嫂照顧下啲小朋友，都唔知佢喺度，因為都知道男人係需要空間，係咪好體貼呢! 」

飾演家樂二哥的敖嘉年，在劇中專製造麻煩，他說：「呢場戲係講我上大嫂姚樂怡屋企借錢開麻雀館呀! 其實呢個角色都唔係一個殺人放火嘅壞人，只不過係貪小便宜，當中會影響兄弟情，但係最後都係好感動嘅! 」

劇集外，亦有兩位新進演員阿米以及張牽迎，分別飾演泰臣及姚樂怡的女兒，兩女表示可以同前輩合作，感覺夢幻又緊張，完全是一個學習的黃金機會，但樂怡一講起後輩，表現苦惱，她說：「我日日喺屋企真係一頭煙! 除咗要對住兩個囡囡，一個係隱青，一個係反叛少女，仲要對住呢個唔生性嘅老公! 即係其實我唔係得兩個女，仲多咗一個大仔! 」反之泰臣就表示心涼：「我當然唔會表現出嚟啦! 表面仲話，哎呀，老婆辛苦你啦! 直情做番演員嘅本分呀! 哈哈哈!」