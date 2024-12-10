知名女主播李湘富養女兒　千萬豪車做16歲生日禮物惹熱議

內地知名女主播李湘去年宣布退休，她曾表示未來的日子會將時間和精力放在家庭上，不過李湘的退休生活依然十分精彩，尤其在女兒王詩齡方面，李湘繼續以炫富方式供養女兒王詩齡，過住富貴無憂公主生活。

雖然備受批評，不過仍然無阻李湘對女兒的照顧方式，日前李湘在社交網發文「倫敦16歲可以考駕照！」並上載多張照片，但王詩齡一身逾3萬的名牌造型已經不是稀奇事，反而李湘貼上一張逾千萬的超豪房車，似乎是送給女兒的禮物，結果惹來網民的熱議。

家庭背景顯赫的李湘，爸爸在湖南法院做副院長，母親經營一個汽車集團，所以從小就有商業頭腦，而李湘的事業亦經營得有聲有色，是內地電視台湖南衞視「一姐」。李湘曾有過2段婚姻，第一任丈夫是鑽石大王李厚霖，但短短一年兩人便離婚。在2008年拍攝電影認識導演王岳倫後，兩人便於2009年結婚並育有1女王詩齡，不過這段婚姻維持了12年，因王岳倫被爆出三次偷食而在2021年離婚。

李湘在2023年宣布退休，身家豐厚的李湘生活依然富貴，日前李湘社交網發文稱16歲的女兒王詩齡可以在英國考駕照了並上載多張照片，當中兩張分別是王詩齡準備上車以及在車廂內的合照，相中清楚看到是逾千萬名車，結果惹起網民熱議，其後李湘刪除該照片，不少網民都覺得王詩齡已成為豪車車主，事實上，李湘去年曾買車以便王詩齡外出，而她做到自己講過「王詩齡生下來就是享福的。」