前TVB新聞主播鄭萃雯碩士畢業　分享感受：享受追求知識嘅過程

前TVB新聞主播鄭萃雯2017與公司結束11年賓主關係，轉為從事公關及主持工作，亦在香港教育大學修讀兒童及家庭教育文學碩士。昨日（8日）她透過社交平台分享了畢業照，經過了2年的努力終於完成了學業。

鄭萃雯婚後於2016年誕下孖仔，但未有影響她的上進心，2022決定重返校園並貼出教育大學學生證說：「請叫我 #學生妹（雖然超咗齡）並祝我學業進步#香港教育大學#兒童及家庭教育文學碩士」。畢業後她撰文分享感受：「經過呢兩年，我要享受追求知識嘅過程、得到現在嘅成績、平衡方面，絕對唔可能只靠個人嘅努力 ，要靠家人、朋友、工作夥伴嘅支持同鼓勵，感謝大家。」

曾自嘲是「超齡學生妹」的她，還特別多謝五位同組的戰友同學：「每星期兩晚6:30-9:30堂，大家各自收工從四方八面趕返學校，總會記掛住大家收工是否趕得切/要唔要坐順風車/需要幫手留定幾多個位 。開心嘅片段仲有break time一齊食Snacks Express 、魚尚，間中仲買巨型煨蕃薯、兩姊妹涼皮……得15分鐘break真係要食得好快。」又指返學開心，讀書認真。每當睇到啱對方用嘅paper會為大家整合簡述，大方分享。好多個晚上，落堂後一齊留喺學校到凌晨十二點幾一點先走：「我仲記得每個一齊趕過嘅deadline、一齊經歷嘅實習，仲會為大家經歷嘅人生不同階段而高興，齊心又真心嘅groupmates真係邊度搵。」

鄭萃雯當然未有忘記一對孖仔，她表示：「人仔細細得嗰六、七歲嘅小朋友仔，付出好多體諒與包容 。我成日趕時間出門口心急忟憎都好，仍然咁愛我、掛住我。平日左右仔晚上8:30就瞓，逢星期五晚都堅持要等我10:30返到屋企先肯安心上床。有一次我匿埋趕paper期間，聽到你哋喺隔離房嘅對話。細佬想搵我問功課，哥哥阻止佢『唔好嘈住媽咪啊，你畀佢專心啲啦，做唔完要留班重讀就慘啦！』的確，叫一句『溫書做功課要專心』好容易，要真正溫書嗰個都需堅毅同有決心 ，重拾書本讓我更明白你哋嘅心情 。」